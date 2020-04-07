Новости

В Забайкалье еще два человека заразились коронавирусом 07:02
Глава минздрава Новой Зеландии во время изоляции поехал на пляж 06:40
Крупнейший готический собор в мире станет госпиталем для больных COVID-19 06:23
В Нижний Новгород спецрейсом вывезли россиян из Бангладеш 06:10
Эксперты назвали самые невостребованные из-за коронавируса профессии 05:54
В Хабаровском крае выросло число больных COVID-19 в тяжелом состоянии 05:41
В Бурятии число зараженных COVID-19 выросло до 50 05:29
Посол РФ: Числа заявок от россиян в США недостаточно даже для одного рейса 05:27
Три жителя Сахалинской области вылечились от коронавируса 05:17
В Приморье начали дезинфицировать такси и автобусы 05:03
Власти Гонконга продлили запрет на въезд иностранцев 04:52
Трамп заявил о возможности второй волны денежных выплат американцам 04:39
Boeing остановит заводы в штате Южная Каролина из-за коронавируса 04:37
В Приморье ликвидировали пожар на территории нацпарка "Земля леопарда" 04:11
Горожане вернутся к каршерингу при первой возможности 04:00
Названа дата запуска российского аппарата "Луна-26" 03:35
Второй пациент с коронавирусом умер в Приморском крае 03:29
Волонтеры акции "65+" в ЕАО начали разносить продуктовые наборы 03:25
Власти Мексики пригрозили миллионными штрафами за обход запрета на торговлю 03:18
В Британии вандалы повредили 20 вышек сотовой связи 03:17
Израильтяне вылетели спецрейсом из Москвы на родину 03:00
Эксперты: Закрытие школ практически не помогает сдерживать коронавирус 02:30
Марат Сафин выиграл US Open 02:25
Врачи ВМС США помогут в работе медикам штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси 02:09
Власти США разрешили клинические испытания второй вакцины от COVID-19 02:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
07.04.2020 06:23
Рубрика: В мире

Крупнейший готический собор в мире станет госпиталем для больных COVID-19

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Кафедральный собор Иоанна Богослова в Нью-Йорке - крупнейший готический собор в мире - будет переоборудован в госпиталь для заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает издание The New York Times.

Фото: REUTERS / Brendan McDermid
Врачи ВМС США помогут в работе медикам штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси

Девять медицинских палаток предстоит развернуть специалистам. Будет задействована и крипта собора, к которой ведут винтовые лестницы - она станет "плацдармом" для медперсонала, пишет РИА Новости. В соборе можно будет разместить не менее 200 пациентов. Первых больных COVID-19 начнут доставлять сюда уже к концу недели.

Напомним, что город Нью-Йорк находится сейчас в эпицентре эпидемии коронавируса в США. В одноименном штате зарегистрировано уже 130 тысяч случаев заражения, а число умерших достигло 4,7 тысячи.

В мире США Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Посол РФ: Числа заявок от россиян в США недостаточно даже для одного рейса
Эксперты назвали самые невостребованные из-за коронавируса профессии
Россия ограничила госзакупки импортных огурцов и помидоров
Установлены требования к условиям отсрочки арендных платежей для бизнеса
В Минтруде рассказали, кто и как сможет получить выплаты на детей до трех лет
Из-за COVID-19 в Европе участились нападения на продовольственные магазины
Пять лет войны в Йемене: Удастся ли саудитам найти выход из противостояния