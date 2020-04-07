Крупнейший готический собор в мире станет госпиталем для больных COVID-19

Кафедральный собор Иоанна Богослова в Нью-Йорке - крупнейший готический собор в мире - будет переоборудован в госпиталь для заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает издание The New York Times.

Девять медицинских палаток предстоит развернуть специалистам. Будет задействована и крипта собора, к которой ведут винтовые лестницы - она станет "плацдармом" для медперсонала, пишет РИА Новости. В соборе можно будет разместить не менее 200 пациентов. Первых больных COVID-19 начнут доставлять сюда уже к концу недели.

Напомним, что город Нью-Йорк находится сейчас в эпицентре эпидемии коронавируса в США. В одноименном штате зарегистрировано уже 130 тысяч случаев заражения, а число умерших достигло 4,7 тысячи.