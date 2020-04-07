Лукашенко обсудил готовность противодействовать коронавирусу

Серьезную озабоченность ситуацией в связи с пандемией коронавируса выразил 7 апреля белорусский руководитель. Нельзя мириться с гибелью людей, заявил Александр Лукашенко, заслушивая доклад о готовности системы здравоохранения страны противодействовать угрозам распространения COVID-19, предает пресс-служба главы государства.

Участниками совещания стали члены правительства, руководители обеих палат парламента и государственных органов, губернаторы, начальники управлений здравоохранения, руководители учреждений здравоохранения.

Прежде всего, президент констатировал, что в стране не ослабевает борьба с вирусными заболеваниями. Но решения принимаются исходя из ситуации и ресурсов. "Наша тактика изначально была не фронтом идти. Скажу честно, министр здравоохранения иногда мне говорил: давайте фронтом. Но фронта не получится, потому что мы в другой ситуации и ресурсы у нас другие", - пояснил ситуацию глава государства.

В то же время, подчеркнул он, "мы должны бороться за каждого человека, особенно если речь идет о стариках. И если мы хотим, чтобы потом наши дети нас защищали и боролись за нашу жизнь, мы должны бороться за жизнь каждого пожилого человека, потому что, к несчастью, этот вирус бьет прежде всего по тем, кто слабо защищен иммунной системой", - обратил внимание президент.

Он констатировал, что заболеваемость коронавирусом в стране не снижается, но, с другой стороны, нет и лавинообразного нарастания. "У нас сегодня 794 человека госпитализированы, 31 на ИВЛ. Катастрофы абсолютно нет", - подчеркнул глава государства. "Болеть мы будем. Только желательно, чтобы эта линия прошла как можно ближе к горизонтали. Пока система здравоохранения с этим справляется", - констатировал он.

Обратил внимание Лукашенко и на более внимательное отношение граждан страны к своему здоровью. Они, по его словам, должны в этих условиях укреплять иммунитет, заниматься спортом, отказаться от вредных привычек.

Ситуация с коронавирусом, резюмировал президент, помогла встряхнуть и систему здравоохранения, обнаружив в ней определенные проблемы. "Я вижу узкие места, но с вас спрошу, когда уйдут эти болезни", - предупредил он, потребовав от правительства решить проблемы и с наличием индивидуальных средств защиты. "Если только к концу недели ответственные люди мне доложат, что чего-то не хватает в аптеках, магазинах или больницах, особенно для защиты врачей, - правительства не будет. Будут работать другие", - жестко поставил условие кабинету Сергея Румаса Лукашенко. Он поручил всей вертикали власти во главе с премьер-министром решить проблемы с наличием защитных средств в ближайшие дни. "Если есть эти проблемы, вертикаль власти во главе с премьер-министром должны ее к понедельнику снять".

Как сообщают местные источники, только в белорусской столице для пациентов с коронавирусом уже перепрофилированы несколько клиник, в которых подготовлены 1230 коек, в том числе около ста мест в реанимациях.