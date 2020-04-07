Лукашенко призвал снизить энергетическую зависимость Беларуси

Сформировать значительный резерв энергетических ресурсов на непредвиденные случаи поручил исполнительной власти Беларуси Александр Лукашенко, выступая 7 апреля на совещании о поставках нефти в республику, сообщает его пресс-служба. Необходимо, подчеркнул глава государства, создавать серьезный запас топлива, "который позволит не нарушать работу отраслей и не прерывать технологические процессы".

Говоря о происходящих в мире событиях, включая падение цен на нефть, президент дал понять, что в этой ситуации необходимо сориентироваться и, если необходимо, приспособить экономику страны и общество к тому, чтобы не понести потерь.

Прежде всего, президента интересовало положение дел в перерабатывающем комплексе страны, в частности загрузкой мощностей, показателями их эффективности. "При всех проблемах, более-менее нам удалось сдержать процессы в области нефтепереработки. Но вирусная проблематика, конечно же, усложнили ситуацию", - признался он, уточнив, что "нефтяной рынок лихорадит, и чрезмерно. Тем не менее, задача таких стран, как наша, - быть готовыми к любому развитию событий".

Пока в этом отношении, признался Лукашенко, сделано недостаточно. Проблемы, которые должны решаться между субъектами хозяйствования приходится рассматривать на самом высоком уровне. "Это значит, что при возникновении сложностей в полной мере не задействуются экономико-производственный, дипломатический и юридический потенциалы страны. Если вопрос важный и экстренный, то и напрягаться должны не один-два человека, а вся вертикаль власти. Нерешаемых проблем здесь нет и в принципе быть не может", - уверен он.

В этой связи глава Беларуси назвал вопросом номер один гармоничную взаимосвязь экономических задач с социальными потребностями людей, подчеркнув, что чем больше опор будет создано для экономики, "тем более устойчивым будет общество и независимой политика". Поэтому, сообщил Лукашенко, им запланирован ряд мероприятий по вопросам, которые требуют реагирования в наибольшей степени и прежде всего влияют на экономику.

Обратил президент особое внимание правительства и на необходимо взять на жесточайший контроль весь цикл сельскохозяйственных работ в течение года. По его словам, вопрос продовольствия во всем мире будет стоять очень остро. Поэтому он потребовал уже в кратчайшие сроки завершить посевную кампанию, напомнив собравшимся, что в приоритете должна быть продовольственная безопасность республики.