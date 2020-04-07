МЧС начало патрулировать водоемы и выявлять нарушающих самоизоляцию рыбаков

Инспекторы Главной инспекции по маломерным судам МЧС России начали профилактические патрулирования водных объектов для выявления рыбаков и отдыхающих на берегах водоемов граждан, игнорирующих рекомендованный режим самоизоляции.

Как подтвердили корреспонденту в пресс-службе МЧС России, рекомендации о необходимости проведении рейдов разосланы во все региональные главки. Ранее сообщение о первых проведенных рейдах в Курской и Тульской области, в Крыму и Чечне ведомство разместило на своем официальном сайте.

- В ходе профилактических мероприятий были выявлены рыбаки и отдыхающие на берегу водоема граждане, игнорирующие режим самоизоляции. Сотрудники инспекции провели с ними разъяснительную беседу и напомнили им о рекомендациях оставаться дома в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, - сказано на сайте МЧС России.

При этом на вопрос корреспондента РГ в пресс-службе МЧС ответили, что инспекторы не штрафуют нарушителей, а лишь проводят разъяснительные беседы и требуют соблюдать карантинный режим. В пресс-службе напомнили, что сейчас навигация еще не открыта. В некоторых регионах реки вообще не освободились ото льда и рыбаки рыбачат до сих пор не с берега, а со льда.

Пока в ведомстве не могут даже приблизительно сказать, когда откроется сезон навигации по стране.

"Открытие навигации для маломерных судов в России происходит в разное время. Это зависит от климатических условий, сложившихся на территориях субъектов Российской Федерации. Сроки навигации рассчитываются по данным многолетних гидрометеорологических наблюдений", - сообщила заместитель начальника Управления безопасности людей на водных объектах МЧС России Галина Королева.