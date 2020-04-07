МЧС разместило рекомендации по профилактике коронавируса

В МЧС РФ рассказали, как приготовить антисептик в домашних условиях. Специалисты также разъяснили, почему не советуют использовать водку в качестве антисептика и зачем после прогулки необходимо вымыть не только руки, но и обувь. Кроме того, на сайтах системы МЧС появились другие рекомендации по профилактике коронавируса.

Специалисты МЧС России, что называется, с фактами в руках разъяснили, почему не советуют использовать водку в качестве антисептика для рук и для приготовления дезинфицирующего состава.

- Для приготовления дезинфицирующего состава не следует заменять спирт водкой, так как в ней содержится недостаточный объем спирта для приготовления антисептика, - говорится в рекомендациях Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

Кроме того, в МЧС также не советуют использовать для дезинфекции спирт в чистом виде, так как это приводит к сухости кожи, раздражению, зуду, появлению микротрещин на коже, в которые может проникнуть вирус.

"Дезинфекция рук растворами с концентрацией менее 60% этанола или 70% изопропилового спирта бесполезна". - сообщили в НИИ.

Для приготовления антисептика в домашних условиях ученые МЧС советуют добавить в бутылку со спиртом перекись водорода и глицерин, долить дистиллированную или охлажденную кипяченую воду и быстро закрыть емкость. После этого надо взболтать получившийся раствор и выдержать 72 часа, так как это позволит уничтожить вредные микроорганизмы, которые могли присутствовать в посуде.

Еще одна рекомендация появилась на главном сайте МЧС России. Кстати, там появился целый раздел, посвященный коронавирусу и борьбе с ним.

- После возвращения домой первым делом необходимо тщательно вымыть обувь и поменять одежду​​​. После этого надо утилизировать использованные средства индивидуальной защиты (маску и перчатки), положив их в отдельный целлофановый пакет. Следует тщательно вымыть руки с мылом под теплой водой в течение не менее 20 секунд, а также промыть нос и горло, умыть лицо и глаза, - сказано в этом разделе

В МЧС также напомнили, что 19 марта в 85 регионах был введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса​​​. Органы власти при таком режиме вправе приостанавливать деятельность организаций, могут ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, где есть угроза чрезвычайной ситуации. Кроме того, они могут определять порядок использования транспорта, средств связи и оповещения, а также другого имущества, принадлежащего как государству, так и организациям. Органы власти должны прогнозировать развитие чрезвычайной ситуации и ее масштабы, информировать население.

Граждане же при введении режима повышенной готовности обязаны изучить основные способы защиты, приемы оказания первой помощи пострадавшим, правила пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты, соблюдать меры безопасности в быту и трудовой деятельности, а также не допускать нарушений производственной и технологической дисциплины, сообщили в МЧС.