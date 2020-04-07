Медведев назвал принудительные отпуска в условиях коронавируса незаконными

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев провел во вторник видеосовещание с волонтерскими центрами в связи с пандемией коронавируса. Представители такого центра в Санкт-Петербурге рассказали о большом количестве обращений граждан, связанных с тем, что работодатели на фоне эпидемии принуждают их к отпускам по собственному желанию или снижают зарплату до базового тарифа.

Медведев рассказал, что сам получает большое количество обращений и работников предприятий и от представителей бизнеса. Ситуация на рынке труда действительно не простая, согласился он.

"Согласен с тем, что принуждение к отправке людей в отпуска - это незаконное действие, на него должны реагировать и у нас, в рамках деятельности нашего правозащитного центра, и государственные структуры, включая прокуратуру", - подчеркнул Медведев. Но, по его словам, только предписаниями проблему не решить. Медведев поручил в ближайшее время обобщить все поступающие в партию обращения по этой теме и продумать дополнительные меры поддержки рабочих мест, малого и среднего бизнеса.