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07.04.2020 15:35
Рубрика: Власть

Медведев назвал принудительные отпуска в условиях коронавируса незаконными

Текст: Айсель Герейханова

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев провел во вторник видеосовещание с волонтерскими центрами в связи с пандемией коронавируса. Представители такого центра в Санкт-Петербурге рассказали о большом количестве обращений граждан, связанных с тем, что работодатели на фоне эпидемии принуждают их к отпускам по собственному желанию или снижают зарплату до базового тарифа.

Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
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Медведев рассказал, что сам получает большое количество обращений и работников предприятий и от представителей бизнеса. Ситуация на рынке труда действительно не простая, согласился он.

"Согласен с тем, что принуждение к отправке людей в отпуска - это незаконное действие, на него должны реагировать и у нас, в рамках деятельности нашего правозащитного центра, и государственные структуры, включая прокуратуру", - подчеркнул Медведев. Но, по его словам, только предписаниями проблему не решить. Медведев поручил в ближайшее время обобщить все поступающие в партию обращения по этой теме и продумать дополнительные меры поддержки рабочих мест, малого и среднего бизнеса.

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