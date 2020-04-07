Медведев: Резкого распространения коронавируса в РФ пока удается не допустить

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что в целом в стране пока удается не допускать резкого распространения коронавируса.

"Понятно, что ситуация в разных регионах разная, где-то она сложнее, тяжелее, где-то она лучше. Но, в целом, вы все отлично знаете ситуацию, как она развивается, мы исходим из того, что нам пока удается не допускать резкого распространения болезни", - заявил он в ходе видеоконференции с представителями волонтерских центров партии.

Медведев заверил, что "Единая Россия" продолжит оказывать всю необходимую поддержку людям до завершения эпидемии коронавируса. Он напомнил, что создан федеральный Ситуационный центр, который включает 80 тысяч волонтеров по всей России. "Тысячи заявок на оказание адресной помощи выполняются в режиме реального времени", - рассказал Медведев. Он добавил, что добровольцы доставляют людям продукты питания и средства защиты, заботятся о пожилых, помогают семьям врачей.