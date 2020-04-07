Министр: Помощь из РФ вселила в сербов надежду на победу над COVID-19

Министр обороны Сербии Александр Вулин в ходе видеоконференции с главой российского военного ведомства генералом армии Сергеем Шойгу поблагодарил РФ за помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"От имени президента Республики и Верховного главнокомандующего армии Сербии Александра Вучича, пожалуйста, передайте его личный привет и благодарность Главнокомандующему Вооруженными Силами Российской Федерации Владимиру Путину. Помощь, которую вы нам доставили, - огромна, востребована и прибыла в нужное время. Люди, которых вы к нам направили, необыкновенные, смелые, профессиональные, трудолюбивые и очень сильно помогают нам в борьбе с коронавирусом. Они помогают своими советами и делом, а когда сербы видят их на улицах, то очень радуются, потому что теперь нам известно, что мы не одиноки, и это возвращает нам надежду", - заявил Александр Вулин.

Между тем пресс-служба министерства обороны РФ проинформировала во вторник, что две бригады российских военных врачей начали прием пациентов, имеющих подозрение на заболевание коронавирусной инфекцией, после дезинфекции в медицинском клиническом центре имени Драгиши Мишовича в Белграде. "На первоначальном этапе российские медики изучили организацию лечебного процесса, познакомились с диагностическим оборудованием и спецификой работы своих сербских коллег, - подчеркивается в сообщении. - Военные специалисты проводят комплексную диагностику пациентов, собирают анамнез, вырабатывают и предлагают тактику лечения на основе международных стандартов оказания медицинской помощи. В связи с большим количеством заболевших и связанной с этим высокой нагрузкой на медицинский персонал больницы помощь российских специалистов была высоко оценена сербскими коллегами".

В минобороны отмечают, что еще пять врачебно-сестринскиих бригад были направлены для оценки эпидемиологической обстановки в города Чуприя, Нови Пазар, Чачак, Лесковац и Крагуевац. "Они консультируют сербских коллег по вопросам организации карантинных и дезинфекционных мероприятий, делятся опытом лечения высокопатогенных болезней, - рассказывают военные. - Одна бригада медиков находится в резерве для реагирования на экстренные изменения эпидемиологической обстановки, а также ежедневного контроля состояния здоровья российских военнослужащих".

На данный момент число больных коронавирусом в Сербии достигло 2447 человек, из них 1349 - госпитализированы, 61 - скончался.

Напомним, что Российско-сербский гуманитарный центр, Русская гуманитарная миссия, а также российские военные специалисты плечом к плечу с сербскими коллегами участвуют в борьбе "невидимым врагом" - COVID-19. При этом в Сербии все чаще можно услышать слова из наставления, которое в 1830 году дал святитель Петр Цетиньский своему племяннику - будущему великому поэту, правителю и митрополиту Черногории XIX века Петру II Петровичу Негошу: "Молись Богу и держись России!"