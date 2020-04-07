Министр: Помощь из РФ вселила в сербов надежду на победу над COVID-19

Новости

Появились кадры нового сериала от автора "Американской истории ужасов" 19:10
В Турции из-за самоизоляции в четыре раза увеличилось число разводов 19:09
Сальма Хайек рассказала о своей долгожданной роли супергероя 19:08
У главврача больницы им. Давыдовского в Москве подтвердился коронавирус 18:57
Центр "Вектор" готов перейти к первой фазе исследований вакцины от коронавируса в мае 18:53
Кто из южноуральцев получит пособие в 15 тысяч рублей 18:50
Путин: Мы пройдем этот непростой этап с минимальными потерями 18:49
"Русская Медиагруппа" отменила для региональных партнеров оплату франшизы 18:43
Менеджеров "Крымэнерго" задержали по подозрению в мошенничестве 18:42
Центр "Вектор" 13 апреля поставит в регионы тесты на иммунитет к коронавирусу 18:40
У мультфильма Pixar "Вперед" появится приквел 18:40
В Госдуме рассказали об опасных методах профилактики коронавируса 18:28
Дочь Сергея Доренко получила травмы в конфликте с соседкой 18:24
Названа официальная дата премьеры продолжения "Капитана Марвел" 18:22
Toyota передаст российским врачам автомобили для борьбы с коронавирусом 18:18
В Петербурге пациент сбежал из закрытой на карантин больницы 18:08
Путин обсудит с губернаторами борьбу с коронавирусом 18:04
Площадь пожара в зоне Чернобыльской АЭС увеличилась в три раза 18:04
Принц Гарри и Меган Маркл назовут свою компанию в честь сына 18:01
Самая дорогая Lada Xray Cross: раскрыта цена и дата начала продаж 18:00
Путину рассказали, когда будут известны результаты самоизоляции 17:58
Вице-президент РСПП призвал поддержать промышленные предприятия 17:55
СМИ: В Москве избили экс-солиста группы "На-На" Валерия Юрина 17:52
Минеральную воду со Ставрополья отправят в больницу в Коммунарке 17:42
Netflix опубликовал трейлер нового боевика с Крисом Хемсвортом 17:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
07.04.2020 19:10
Рубрика: В мире

Министр: Помощь из РФ вселила в сербов надежду на победу над COVID-19

Текст: Александр Борисов (Белград)
Министр обороны Сербии Александр Вулин в ходе видеоконференции с главой российского военного ведомства генералом армии Сергеем Шойгу поблагодарил РФ за помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Министр обороны Сербии Александр Вулин. Фото: Пресс-служба министерства обороны Сербии Министр обороны Сербии Александр Вулин. Фото: Пресс-служба министерства обороны Сербии
Министр обороны Сербии Александр Вулин. Фото: Пресс-служба министерства обороны Сербии

"От имени президента Республики и Верховного главнокомандующего армии Сербии Александра Вучича, пожалуйста, передайте его личный привет и благодарность Главнокомандующему Вооруженными Силами Российской Федерации Владимиру Путину. Помощь, которую вы нам доставили, - огромна, востребована и прибыла в нужное время. Люди, которых вы к нам направили, необыкновенные, смелые, профессиональные, трудолюбивые и очень сильно помогают нам в борьбе с коронавирусом. Они помогают своими советами и делом, а когда сербы видят их на улицах, то очень радуются, потому что теперь нам известно, что мы не одиноки, и это возвращает нам надежду", - заявил Александр Вулин.

В Минобороны рассказали, как российские военные помогают Италии и Сербии

Между тем пресс-служба министерства обороны РФ проинформировала во вторник, что две бригады российских военных врачей начали прием пациентов, имеющих подозрение на заболевание коронавирусной инфекцией, после дезинфекции в медицинском клиническом центре имени Драгиши Мишовича в Белграде. "На первоначальном этапе российские медики изучили организацию лечебного процесса, познакомились с диагностическим оборудованием и спецификой работы своих сербских коллег, - подчеркивается в сообщении. - Военные специалисты проводят комплексную диагностику пациентов, собирают анамнез, вырабатывают и предлагают тактику лечения на основе международных стандартов оказания медицинской помощи. В связи с большим количеством заболевших и связанной с этим высокой нагрузкой на медицинский персонал больницы помощь российских специалистов была высоко оценена сербскими коллегами".

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости www.ria.ru
Как COVID-19 повлиял на жизнь легендарных сербов

В минобороны отмечают, что еще пять врачебно-сестринскиих бригад были направлены для оценки эпидемиологической обстановки в города Чуприя, Нови Пазар, Чачак, Лесковац и Крагуевац. "Они консультируют сербских коллег по вопросам организации карантинных и дезинфекционных мероприятий, делятся опытом лечения высокопатогенных болезней, - рассказывают военные. - Одна бригада медиков находится в резерве для реагирования на экстренные изменения эпидемиологической обстановки, а также ежедневного контроля состояния здоровья российских военнослужащих".

На данный момент число больных коронавирусом в Сербии достигло 2447 человек, из них 1349 - госпитализированы, 61 - скончался.

Напомним, что Российско-сербский гуманитарный центр, Русская гуманитарная миссия, а также российские военные специалисты плечом к плечу с сербскими коллегами участвуют в борьбе "невидимым врагом" - COVID-19. При этом в Сербии все чаще можно услышать слова из наставления, которое в 1830 году дал святитель Петр Цетиньский своему племяннику - будущему великому поэту, правителю и митрополиту Черногории XIX века Петру II Петровичу Негошу: "Молись Богу и держись России!"

В мире Европа Сербия Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин спросил вирусологов о перспективе сокращения нерабочих дней
Генпрокуратура будет следить за самоизоляцией вернувшихся из-за границы
Банк России опустил курс доллара ниже 76 рублей
Кабмин готовит новый пакет мер поддержки населения и бизнеса
Россия подтвердила свое участие в заседании ОПЕК+ 9 апреля
Что немецкие рестораны придумывают для выживания
Чем грозит пандемия зоопаркам в разных странах