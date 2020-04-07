Минобороны подготовит плавучий госпиталь для больных с коронавирусом

Министерство обороны РФ подготовит плавучий госпиталь "Иртыш" для разгрузки госпиталей военного ведомства на Дальнем Востоке, сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу на селекторном совещании. В госпитальном судне будет увеличена вместимость для возможного приема больных, заразившихся коронавирусной инфекцией.

"Поручаю командующим Восточным военным округом и Тихоокеанским флотом совместно с Главным военно-медицинским управлением в течение десяти суток нарастить емкость госпитального судна "Иртыш" до 450 мест", - сказал Шойгу.

Министр обороны также отметил, что 28 марта завершилась внезапная проверка, где рассматривалась готовность к локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения инфекций. "Все привлекаемые силы и средства успешно справились с поставленными задачами", - заявил Шойгу.