Минобороны сформировало санитарные группы для выявления зараженных COVID-19

В армии сформировано 49 подвижных санитарно-эпидемиологических групп, которые помогут выявлять зараженных коронавирусом. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны.

Он отметил, что уже определен алгоритм работы должностных лиц по организации профилактических мер.

Шойгу уточнил, что в Национальном центре управления обороной из-за ситуации с коронавирусом была создана специальная оперативная группа "для решения внезапно возникающих задач и поддержания непрерывного взаимодействия". В группу входят представители Минпромторга, Роспотребнадзора, Федеральной Таможенной Службы и Пограничной службы.

Министр напомнил, что в России с 1 апреля началась призывная кампания, в ходе которой в войска направят 135 тысяч человек. Он подчеркнул, что в ходе призыва необходимо проводить профилактическую работу, чтобы не допустить распространения инфекции среди призывников, сохранить здоровье военнослужащих и гражданского персонала.

Шойгу поручил командующим войсками военных округов и Северным флотом,а также руководителям органов военного управления взять под личный контроль организацию этой работы.

По словам министра, военкоматы должны быть приведены в условия усиленного дезинфекционного режима. Кроме того, там должно быть необходимое медицинское имущество, в том числе для проведения термометрии и тестирования.

"Важно обеспечить качественное медосвидетельствование и психологический отбор новобранцев, отправка которых к местам прохождения службы начнётся после 20 мая", - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что уточнение необходимых военно-учетных данных у призывников сотрудники военкоматов должны проводить только в дистанционном режиме - по телефону.