Минобрнауки рекомендовало вузам снизить или отменить плату за общежития

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков рекомендовал руководителям российских вузов на время снизить или совсем отменить оплату за проживание в общежитиях.

Соответствующее письмо Минобрнауки направлено в ректораты университетов по многочисленным просьбам студентов, которые уехали из общежитий домой, когда вузы перешли на дистант в связи с угрозой распространения коронавируса.

На сегодняшний день по домам разъехались 495 тысяч человек. Остались в кампусах 312 тысяч студентов. Многие из тех, кто уехал, до сих пор продолжали платить за проживание.

- В сложившихся условиях Минобрнауки полагает целесообразным рассмотреть вопрос о снижении платы за наем и платы за коммунальные услуги с обучающихся или о переносе уже оплаченного периода проживания на последующий период, - сказал Валерий Фальков.