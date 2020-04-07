Минпросвещения: ЕГЭ в этом году не отменят

ЕГЭ в этом году отменен не будет. Первый экзамен начнется 8 июня. Решение о повторном переносе сроков экзамена пока не принималось. Об этом журналистам заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

- На сегодняшний день нет решения по повторному переносу ЕГЭ и ОГЭ, - подчеркнул он. - Расписание ЕГЭ составлено: он начинается 8 июня. Предложения в части зачисления в вузы по итогам школьных оценок у ряда учителей и у вузов вызывают сомнения. Мы все понимаем, к чему это приведет.