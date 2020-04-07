Минсельхоз попросил МВД и Росгвардию помочь аграрной отрасли

Режим нерабочих дней не распространяется на предприятия АПК: отрасль должна бесперебойно функционировать, а посевная кампания - проводиться в штатном режиме, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании Оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием 7 апреля.

По информации Патрушева, в ряде регионов отмечаются сложности с перемещением транспорта с готовой продукцией, а также удобрениями, семенами, запасными частями для АПК.

Чтобы избежать возможной бюрократизации логистических процессов и обеспечить бесперебойность поставок, министр призвал руководителей региональных органов АПК взять ситуацию под личный контроль, а представителей МВД и Росгвардии - при необходимости помогать аграриям в этом вопросе.