Минстрой просит 60 млрд рублей на проблемные стройки

"Еще до карантинных мер предполагалось дополнительно выделить из бюджета 50-60 млрд руб. на решение вопросов обманутых дольщиков в 2020 году", - сказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на онлайн-слушаниях, организованных Комитетом Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. "Было бы правильным решением эту программу не останавливать... Дать правильный сигнал гражданам", - сказал Якушев.
Министр отметил, что сейчас важно поддержать застройщиков, которые продолжают работать по старым правилам, без использования счетов эскроу. Спрос на жилье уже падает - и из-за "технической" невозможности купить, поскольку люди находятся в самоизоляции, и из-за неопределенности в экономике. "На площадке правительства мы активно ведем консультации в этом плане, чтобы падающий спрос поддержать и создать все необходимые условия, чтобы те застройщики, которые достраивают объекты по старым правилам, не создали еще более серьезных проблем по увеличению количества обманутых дольщиков", - сказал министр.
Сейчас Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства работает в обычном режиме. По словам заместителя гендиректора фонда Алексея Ниденса, во втором квартале Наблюдательный совет планирует принять решения еще по 100 "проблемным" домам, на очереди - до конца года - еще около 400 домов.
Достраивание домов, переданных фонду от компаний-банкротов (это около 90 зданий), тоже продолжается. В конце прошлого и начале нынешнего года сданы в эксплуатацию 16 домов, около 6,5 тысячи покупателей получили свои квартиры. "Еще 25-28 домов мы планируем сдать в эксплуатацию в текущем году. Это еще 6-7 тысяч дольщиков, которые смогут получить свое жилье", - сказал Ниденс. Дальше, по его словам, все будет зависеть от развития ситуации с пандемией, но пока темпы строительства выдерживаются.