Минстрой просит 60 млрд рублей на проблемные стройки

Докапитализация Фонда защиты прав дольщиков на 60 млрд рублей может войти во второй пакет антикризисных мер правительства. На этом настаивает минстрой.

"Еще до карантинных мер предполагалось дополнительно выделить из бюджета 50-60 млрд руб. на решение вопросов обманутых дольщиков в 2020 году", - сказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на онлайн-слушаниях, организованных Комитетом Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. "Было бы правильным решением эту программу не останавливать... Дать правильный сигнал гражданам", - сказал Якушев.

В этом году фонд защиты дольщиков планирует достроить еще 25-28 домов

Министр отметил, что сейчас важно поддержать застройщиков, которые продолжают работать по старым правилам, без использования счетов эскроу. Спрос на жилье уже падает - и из-за "технической" невозможности купить, поскольку люди находятся в самоизоляции, и из-за неопределенности в экономике. "На площадке правительства мы активно ведем консультации в этом плане, чтобы падающий спрос поддержать и создать все необходимые условия, чтобы те застройщики, которые достраивают объекты по старым правилам, не создали еще более серьезных проблем по увеличению количества обманутых дольщиков", - сказал министр.

Сейчас Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства работает в обычном режиме. По словам заместителя гендиректора фонда Алексея Ниденса, во втором квартале Наблюдательный совет планирует принять решения еще по 100 "проблемным" домам, на очереди - до конца года - еще около 400 домов.

Достраивание домов, переданных фонду от компаний-банкротов (это около 90 зданий), тоже продолжается. В конце прошлого и начале нынешнего года сданы в эксплуатацию 16 домов, около 6,5 тысячи покупателей получили свои квартиры. "Еще 25-28 домов мы планируем сдать в эксплуатацию в текущем году. Это еще 6-7 тысяч дольщиков, которые смогут получить свое жилье", - сказал Ниденс. Дальше, по его словам, все будет зависеть от развития ситуации с пандемией, но пока темпы строительства выдерживаются.