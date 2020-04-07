Минтранс уточнил порядок вывоза россиян из-за границы

В Министерстве транспорта уточнен порядок вывоза россиян из-за границы, передает ТАСС. Также определены страны, из которых вывозные рейсы можно ожидать уже в ближайшие дни. Речь идет о Таиланде, Индии, Японии, Кипре, Испании, Турции и Черногории.

Всего на данный момент 25,8 тыс. человек российских туристов ожидают возможности вернуться на родину.

В министерстве также отметили, что стоимость билетов на вывозные авиарейсы для россиян будет фиксированной. для пассажиров с авиабилетами иностранных авиакомпаний стоимость нового билета составит от €200 до €400 в зависимости от дальности полета. Также предусматриваются скидки для детей.

"Если же на руках у пассажира есть неиспользованный билет российского перевозчика, то он будет принят на борт бесплатно на основании этого билета",