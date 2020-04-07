Минтруд предложил подтверждать профессиональную нетрудоспособность заочно

Минтруд предлагает отменить до 1 октября 2020 года медико-социальную экспертизу об утрате профессиональной трудоспособности в связи с угрозой распространения коронавируса. Все справки будут оформляться без присутствия граждан на основании документов, выданных лечебными учреждениями. "Это позволит минимизировать социальные контакты граждан в период введения карантинных мер", - говорится в сообщении.

Переосвидетельствование проведут заочно тем, кто должен был его пройти в период с 1 марта по 1 октября включительно. Оно будет действовать полгода. На этот же срок автоматически продлевается программа реабилитации пострадавшего, которая предусматривает обеспечение граждан техническими средствами реабилитации.

В Минтруде также пояснили, что сведения о проведении заочной медико-социальной экспертизы в трехдневный срок в форме электронного документа передадут в Фонд социального страхования России, а гражданам заказным письмом направят справку об установления степени утраты профессиональной трудоспособности и новую программу реабилитации.

Ранее Минтруд до 01 октября отменил очное переосвидетельствование инвалидов, которое также в ближайшие полгода будет проводится без личного присутствия заявителя.