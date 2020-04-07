Минтруд предложил выдавать инвалидам ТСР по адресу проживания

Получать технические средства реабилитации инвалиды смогут по месту пребывания без привязки к адресу прописки, если будет принят закон, который инициировал Минтруд РФ. Сейчас ТСР выдаются только по месту постоянной регистрации, а законопроект проходит общественное обсуждение и его изучают отраслевые ведомства.

"В условиях, когда мы рекомендуем соблюдать режим самоизоляции, особенно важно, чтобы люди с ограниченными возможностями могли получить средства реабилитации рядом с домом", - отметил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

Выдача ТСР по фактическому адресу стала возможна, благодаря созданию единой системы учета технических средств реабилитации, с помощью которой можно будет отслеживать их доставку адресатам.

Ранее Минтруд России выступил с инициативой о проведении медико-социальной экспертизы инвалидов без личного присутствия заявителя на период до 01 октября 2020 года.