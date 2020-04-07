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07.04.2020 17:32
Рубрика: Власть

Мишустин назвал сроки подготовки нового пакета мер поддержки россиян

Текст: Татьяна Замахина
Руководитель фракции партии "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов подвел итоги совещания фракции с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Депутаты предложили меры по поддержке граждан, бизнеса, медицины, а также экономики страны. И получили заверение, что по тем же направлениям правительство сейчас готовит свой пакет предложений. В течение двух дней его представят президенту, заявил Миронов со ссылкой на главу правительства.

- К этой встрече мы подготовили широкий перечень новых антикризисных предложений, часть из них я высказал в ходе совещания, полный список передан премьер-министру, - рассказал глава фракции.

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- Председатель правительства подчеркнул, что ровно по тем же направлениям правительство сейчас готовит свой пакет предложений, который в течение двух дней представит президенту. И наши инициативы будут рассмотрены и учтены в рамках этой работы кабмина, - отметил Сергей Миронов.

Первый блок - поддержка граждан, сообщил он. Депутаты предлагают ввести ежемесячные федеральные выплаты для безработных, а также работников негосударственного сектора в условиях самоизоляции.

Фото: Никита Митюнин/РГ
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- Также в ходе встречи я предложил премьер-министру повысить максимальные суммы ипотечных и автокредитов, подпадающих под объявленные каникулы, - заявил Миронов. - Сейчас верхняя планка этих займов сильно занижена, что сужает круг граждан, которые могли бы воспользоваться каникулами.

В числе мер поддержки бизнеса депутаты предложили освободить малые и средние предприятия от всех налогов и арендных платежей на срок от 6 до 12 месяцев.

В сфере здравоохранения предлагается выплачивать не менее 200% средней зарплаты всем медработникам, занятым в борьбе с коронавирусом.

- И что также важно: застраховать жизни и здоровье этих медицинских специалистов, которые ежедневно сталкиваются со смертельной угрозой, - добавил глава "СР".

"Справороссы" также предлагают ограничить наценку на важнейшие лекарства и увеличить субсидии гражданам на их приобретение.

Среди мер фракции по защите экономики - снижение цен на бензин и топливо, "заморозка" коммунальных тарифов.

Фото: REUTERS
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Сергей Миронов доволен реакцией премьер-министра. Мишустин, согласно опубликованной на сайте кабмина стенограмме, заявил, что "все предложения очень здравые". Он также сказал, что практически по каждому из них в правительстве работают. "И просчитываем ситуацию, чтобы проработать каждое из них, потому что все это, без сомнения, серьезные затратные вопросы, - добавил глава правительства. - Но поверьте, что эти направления, о чем вы сказали, мы прорабатываем".

- Мы работаем в одном направлении и надеемся, что, как минимум, некоторые наши предложения в итоге войдут в очередной пакет антикризисных мер кабмина, - резюмировал парламентарий. - Михаил Мишустин абсолютно верно заметил, что, прислушиваясь друг к другу, мы сможем успешно выполнить общую задачу по защите граждан в нынешних обстоятельствах.

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