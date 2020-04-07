Мультсериал "Время приключений" вернулся с новым тизер-трейлером

На YouTube опубликован тизер-трейлер первого специального эпизода мультсериала "Время приключений", посвященного БиМО - живой игровой видео-приставке.

Ожидается, что на сервисе HBO Max под общим подзаголовком "Отдаленные Земли" в 2020 году выйдут две первые часовые серии, а еще две появятся позже - в 2021. Но на данный момент ни у одной из них пока нет точной даты премьеры.

Помимо БиМО и парочки главных героев, в шоу вернутся и другие знакомые персонажи - принцесса Жвачка, королева вампиров Марселин и Мятный Лакей.

Приключения Финна и Джейка закончились в 2018 году. 5 апреля мультсериалу исполнилось 10 лет.