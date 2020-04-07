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На Android вышла бесплатная игра Sky от авторов легендарной Journey

Текст:   Богдан Бобров
07.04.2020,  
18:07
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

Для владельцев Android-смартфонов в онлайн-магазине Google Play стала доступна игра "Sky: Дети Света".

По геймплею она очень похожа на предыдущие игры студии Thatgamecompany - Flower и Journey. От последней она унаследовала и визуальный стиль.

Проект предлагает познакомиться с семью сказочными мирами, встречаться и общаться с игроками со всего мира.

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Разработчики заверяют, что в игру на постоянной основе будет добавляться новый контент - от сезонных событий до расширения миров.

"Sky: Дети Света" бесплатна, но поддерживаются покупки в приложении. Владельцы iPhone также могут познакомиться с игрой - в App Store она появилась еще в прошлом году.

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