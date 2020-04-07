На сайте Совфеда появился гид по документам, принятым в связи с COVID-19

Комитет Совета Федерации по экономической политике разместил на своей странице раздел с постоянно обновляемой сводкой по нормативным правовым актам, посвященным борьбе с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба верхней палаты.

По словам главы комитета Андрея Кутепова, сенаторы решили помочь бизнесменам и простым гражданам разобраться в большем количестве нормативных актов, которые буквально каждый день издаются в связи с угрозой распространения инфекции.

"Для этого на официальном сайте Совета Федерации на странице комитета по экономической политике с сегодняшнего дня размещаются и оперативно обновляются список нормативных правовых актов и информационные материалы по реагированию на ситуацию с COVID-19", - рассказал сенатор.

Раздел представляет собой таблицу из трех граф: дата публикации на официальных сайтах того или иного документа, его тип и официальный номер, а также краткое изложение темы.

По мнению Андрея Кутепова, крайне важно оперативно информировать граждан и представителей бизнеса о том, какие меры, направленные на достижение экономической стабильности, принимаются законодательной и исполнительной властью страны.