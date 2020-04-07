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07.04.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Насколько может укрепиться рубль в ближайшее время

Текст: Роман Маркелов
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Рубль укреплялся на прошлой неделе, даже в первой ее половине, когда нефть сдавала позиции. Когда же она развернулась к росту, рубль получил дополнительный импульс. И он остался в силе на старте новой недели. Позитивным для российской валюты является как слом нисходящего тренда нефти и надежды на скоординированное "всем миром" сокращение добычи, так и разворот к росту фондовых индексов. Рубль прибавлял к доллару, несмотря на усиление позиций последнего к большинству европейских валют.

Фото: REUTERS
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Когда рассеялась пыль от обвала фондовых рынков в первой половине марта, на горизонте появились покупатели, которые пытаются заново переоценить стоимость различных активов. И это позволяет рублю вернуть часть потерь прошлого месяца. Российская валюта оказалась перепродана, и без новых обвалов на фондовых рынках ее покупки стали выглядеть не такой уж плохой идеей от текущих уровней.

Покупки рубля могут получить дополнительную основу в виде вероятного согласованного сокращения добычи от ОПЕК, России и Америки (включая США, Канаду и Бразилию). Предполагается, что обсуждения в рамках ОПЕК+ пройдут в четверг, а в пятницу состоится созвон профильных министров G20 по вопросу необходимости сокращения добычи.

Помимо спекулятивного спроса, фундаментальным фактором поддержки рубля обещает стать падение спроса на иностранные товары и поездки. Самоизоляция в России обещает обернуться провалом спроса на иностранные товары, сделав товары первой необходимости приоритетом покупателей. Это вызывает сокращение спроса на валюту.

Фото: iStock
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Развитие коррекционного восстановления рубля вполне может увести USDRUB к 74, а EURRUB - к 81,5 в предстоящую пару недель в случае развития отскока рынков. Движение ниже этих отметок позволит смотреть на укрепление рубля как на более продолжительную тенденцию.

Тем не менее, за первоначальным отскоком может пойти дальнейший разворот валюты к росту, когда мир столкнется и сумеет полноценно отследить долгосрочные последствия повсеместного карантина и обвала спроса на сырье и энергию. Так что стоит с осторожностью смотреть на краткосрочные откаты рубля - нельзя исключать, что в ближайшие недели его рост начнет буксовать.

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