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07.04.2020 11:11
Рубрика: Общество

"Настойчивость" оснастили колесами и парашютом для миссии на Марс

Текст: Алена Ларина
Фото: www.mars.nasa.gov Фото: www.mars.nasa.gov
Фото: www.mars.nasa.gov

Марсоход "Персеверанс" (Perseverance) должен мягко сесть на Красную планету, для этого его оснастили колесами и парашютом.

Миссия NASA "Марс-2020" намечена на будущий год. По сообщению Лаборатории реактивного движения космического агентства, разрабатываемый в рамках программы ровер "Персеверанс" ("Настойчивость") отправится в путешествие ориентировочно в июле - августе этого года и прибудет на Марс 18 февраля 2021 года.

Фото: EPA-PHOTO/PA/EUROPEAN SPACE AGENCY
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Конструкция аппарата схожа с другим марсоходом "Кьюриосити", но "Персеверанс" лучше оснащен, в том числе 23 камерами.

Он будет искать признаки существования жизненных форм в прошлом Красной планеты, изучать геологию и климат, возьмет пробы образцов грунта для доставки на Землю, а, кроме того, опробует технологии, которые планируется применить во время будущих пилотируемых полетов к Марсу.

Колеса, на которые поставят "Персеверанс", имеют диаметр 52,6 сантиметра и изготовлены из алюминия и титановых спиц. Его парашют весит 88 килограмм, он должен раскрыться на высоте 11 километров за полсекунды, замедлив падение ровера.

Общество Наука Общество Космос Исследование Марса

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