Названы сроки завершения отбора на Олимпиаду

Из-за пандемии коронавируса Игры были перенесены с 2020 на 2021 год. Квалификационный период закончится 29 июня следующего года. Уже 5 июля будут сформированы окончательные списки спортсменов, которые поедут в Токио.

- Мы надеемся завершить адаптацию квалификационных систем к середине апреля. Из-за пандемии невозможно назвать точных сроков и мест проведения отборочных соревнований, - говорится в заявлении Международного олимпийского комитета (МОК).

Также стало известно, что федерации могут распределить квоты согласно первоначальным планам. В настоящий момент определены 57 процентов лицензий на Олимпийские игры в Токио. Всего в них примут участие 11000 атлетов.