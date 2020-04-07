"Облепиховое лето": Беседы с авторами фильма

Картину снимали на петербургской студии документальных фильмов "Лендок" в Кронштадте. Съемки проходили также в Иркутске, где Вампилов жил и работал, и на Байкале, у поселков Байкал и Листвянка, где он погиб, не отметив 35-летия. Период, отраженный в картине, начинается с 1967 года (время написания "Утиной охоты", "пьесы о жизни обычных людей в провинции", как говорил сам автор) и завершается гибелью Александра Вампилова в 1972 году.

Это первый игровой фильм о замечательном сибирском драматурге. И дебютная работа в игровом кино режиссера московского театра "Практика" Виктора Алферова - земляка Александра Вампилова. Роль знаменитого режиссера, актера, руководителя МХАТа исполнил Кирилл Рубцов, артист Театра имени Вахтангова. В роли Елены Якушкиной, завлита Театра имени Ермоловой, - актриса питерского Молодежного театра на Фонтанке Екатерина Унтилова. Актер театра "Около дома Станиславского" Сергей Каплунов снялся в роли поэта Николая Рубцова. Жену Вампилова Ольгу сыграла Полина Чернышова, актриса Вахтанговского театра (Аксинья в фильме Сергея Урсуляка "Тихий Дон"), а мать - Екатерина Толубеева, актриса БДТ им. Г.А. Товстоногова.

Название "Облепиховое лето" родилось из переписки. Елена Леонидовна Якушкина, легендарный московский завлит, первой познакомилась с Вампиловым, привела его в театр и сказала про него: "Этот человек вырастет в гения". Александр называл себя в письмах к ней "Ваш "приемный сын", "черемховский подкидыш". И в 1972 году, незадолго до гибели, написал: "У нас облепиховое лето. Жара и тишина".

Фильм был представлен на нескольких кинофестивалях, в том числе в Испании, Франции, Польше, Болгарии. Показали землякам писателя в Иркутске на XVII Байкальском международном кинофестивале "Человек и природа" имени Валентина Распутина.

- Пьесы Вампилова я обожал с детства, - сказал режиссер Виктор Алферов. - В студенческие годы репетировал "Прощание в июне". Один из моих любимых фильмов - "Старший сын" Виталия Мельникова с Евгением Леоновым и Николаем Караченцовым в главных ролях. Так что вампиловские произведения и мироощущение мне близки и понятны. Как и слово "провинциал", которое присутствует у нас в картине. Когда я переехал в Москву, то увидел, что здесь мало знают о семье Вампилова. Родилась идея снять кино, основанное на реальных событиях. Мы консультировались с вдовой писателя Ольгой Михайловной, она читала сценарий. Посмотрели много документальных материалов.

- У нас была задача - передать воздух времени, когда перед молодым автором открылся калейдоскоп возможностей, а затем захлопнулись все двери, - рассказала автор сценария Ольга Погодина-Кузмина. - Мы попытались заглянуть в мир писателя через его драматургические образы. Ключом к пониманию послужила "Утиная охота" - неразгаданная, мистическая пьеса. Ольга Михайловна, вдова писателя, вспоминала, что Вампилов не раз сетовал, что "никто не понимает мою пьесу". А ведь "Утиная охота" - это "советский "Гамлет". Внутренняя жизнь героя, разъедающая душу драма здесь, как и у Шекспира, важнее событий, происходящих в реальности. Мы хотели показать Вампилова человеком достаточно закрытым, несмотря на обаяние и юмор, лишь иногда его чувства прорываются наружу.

В то же время важная тема фильма - история провинциальных интеллигентов. Тех, кто не был на виду, на первом плане, кто оставался в тени культовых шестидесятников, но для русской культуры сделал не меньше, а может и больше. Поэтому в фильме появились фигуры Николая Рубцова и Беллы Ахмадулиной. Для меня Вампилов - комедиограф, насмешник, душа компании, автор "Старшего сына", и в то же время - человек одинокий, хотя и всегда находящийся на людях. Мы знали, что каждый зритель будет отстаивать "своего" Вампилова: друзья-товарищи, режиссеры, ставившие его пьесы, актеры, игравшие в них, жена…

Из беседы с актером Андреем Мерзликиным

Андрей Мерзликин: Вампилов - одна из вершин нашей драматургии, наравне с Чеховым. Более чем на 20 языков переведены его произведения. Подсознательно я готовился и ждал этой роли, можно сказать, всю жизнь. Стечение обстоятельств. Сыграть такую личность - в какой-то степени аванс. В нашем деле нужно быть смелым. Как сказал Шукшин, "ты счастлив, когда ты смел и прав". Можно долго рефлексировать по поводу того, соответствую ли я точной "конструкции" этого человека, имею ли право играть его с художественной точки зрения.

Чудес не бывает, но случаются чудесные совпадения. Мне повезло: оказался в нужном месте в нужное время. Однажды на каком-то мероприятии подошли два человека. Смотрят пристально, о чем-то переговариваются, слышу: "Похож? Ведь точно? Улыбка..." Это были сценарист будущего фильма Ольга Погодина-Кузмина и режиссер Виктор Алферов. Я благодарен им за возможность прикоснуться к выдающемуся писателю - они увидели во мне сходство с ним. И мы все вместе вошли в эту "темную комнату". Было боязно. Во время съемок на Байкале простые люди, прохожие, давали нам советы, приводили разные факты, рассказывали истории о Вампилове, и это вдохновляло.

Эта роль для меня абсолютно перпендикулярна тому, что я играл прежде - людей в погонах, милиционеров, сильных личностей. Интересно обратиться к роли художника, писателя, творца, мне это близко. Вампилов был глубоко сопереживающим человеком. За свою короткую жизнь успел оставить большое наследие, на его пьесах произошло становление не одного поколения. Замечательно, что и сегодня есть люди, которым этот человек и его творчество близки.

Я, как и многие, смотрел фильмы "Старший сын" и "Отпуск в сентябре". Они образовали меня, повлияли на мое мировоззрение. В 1994 году поступил во ВГИК. Дипломный спектакль у меня был "Утиная охота". Играл второстепенную роль - Кузакова и, конечно, мечтал о роли Зилова. Пьеса до сих пор не разгадана. До сих пор актуальна, ее ставят во многих театрах…