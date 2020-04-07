Облепиховое лето. Биографическая драма. Режиссер Виктор Алферов. Сценарий Ольги Погодиной-Кузминой. В ролях Андрей Мерзликин, Сергей Агафонов, Сергей Каплунов, Анна Перелешина, Кирилл Рубцов, Евгений Сытый.

Это единственный фильм нашей программы, который у меня как у отборщика вызывал некоторые сомнения и множество вопросов к драматургу, к режиссеру, к актерам, играющим кто драму, а кто откровенный фарс. Одно для меня безусловно: фильм стоит внимания уже тем, что первым обратился к судьбе выдающегося драматурга советской поры сибиряка Александра Вампилова, безвременно сгинувшего в водах Байкала в возрасте 35 лет.

Его пьесы "Прошлым летом в Чулимске", "Старший сын", "Прощание в июне", "Утиная охота" теперь стали классикой, а при жизни автора пробивались на сцену с великим трудом. Их обвиняли в мелкотемье, в упадничестве, в отсутствии среди действующих лиц образцового героя, на которого могли бы равняться современники. Они были принципиально далеки от идеологий и политик, и авторы фильма пошли на большие натяжки, представляя Вампилова чуть ли не диссидентом. Но в конце концов кино не учебник, а фильм не биография в Википедии, и вопрос в том, в какой мере убедительной получилась фигура на экране. Об этом пусть судят зрители нашего фестиваля.

А мне показалось важным через вот такой во многом фантазийный сюжет вернуть забывчивым имя и личность большого русского писателя, которому удалось в сугубо личных историях, развернувшихся в далекой Сибири, показать драмы национального характера, типичные для всей огромной России, да и любой страны - не случайно пьесы были переведены на множество языков и с успехом идут по всему миру.

Интересен в роли Вампилова Андрей Мерзликин - ему удается наполнить правдой даже прямолинейно решенные эпизоды. В фильме действуют персонажи из его реальной жизни - от друга Вампилова поэта Николая Рубцова до режиссеров Олега Ефремова и Андрея Кончаловского, поэтессы Беллы Ахмадулиной. Есть попытка воспроизвести интеллигентские вечеринки тех лет. Важная роль отведена уникальной сибирской природе (оператор Андрей Воробьев).

Режиссер Виктор Алферов - тоже сибиряк, окончил мастерскую Марка Захарова в ГИТИСе, много ставил в московских театрах "Практика" и Театр.doc, создал театральный проект "Игровые чтения для детей". "Облепиховое лето" - его дебют в полнометражном игровом кино. Фильм участвовал во многих фестивалях, получив награды в Выборге, Гатчине, Севастополе, испанской Марбелье…