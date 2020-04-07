Онлайн уроки принесли проблемы не только детям, но и взрослым

Утро было жестким: рабочий день в совокупности с началом новой учебной четверти. В дистанционном варианте, конечно же.

Первый день онлайн учебы

Накануне мы договорились со старшей дочкой, что живем по школьному расписанию - в 8 утра без разговоров включаем компьютеры и садимся. Я - работать, она - учиться. Но не тут-то было.

Мам, у меня ничего не работает!

Впрочем, нужно вернуться на несколько дней назад. Нашему классу, вероятно, очень повезло, что у нас молодая и технически подкованная учительница. Она заранее разместила в Дневнике.ру пробный урок, чтобы мы могли потренироваться, раздала логины и пароли для смежных платформ, проверила, насколько правильно все восприняли инструкции.

В воскресенье прошло дистанционное родительское собрание в Zoom, вечером того же дня мы решили сделать пару пробных занятий. Конечно, все делают ставку на максимальную самостоятельность детей, но первые дни родителям придется взять на себя очень многое.

Пробные задания нам в полном объеме выполнить не удалось - постоянно подвисала вторая платформа, "Мобильное электронное образование". Параллельно в родительских чатах шли перестрелки сообщениями: очевидно было, что не справляются не только дети, но и взрослые.

Утром дочка села за свой компьютер, я - за свой. Открыла рабочую почту… "Мам, у меня ничего не работает!" Закрыла рабочую почту, пошла разбираться.

В родительском чате Нижнего Новгорода было оживленно: Дневник.ру висел не только у нас. Задания на день в итоге кинули в чат, там же договорились, что сдавать пока будем в личку учителю, а потом, когда серверы справятся со свалившейся нагрузкой, уже начнем отчитываться за выполнение заданий там.

Впрочем, полноценно поработать в течение дня так и не удалось. Учительница записала очень хорошие, качественные видео по всем темам, которые были заданы на день. Но вот обратной связи, как это происходит в классе, не хватило. Функцию пришлось на себя взять взрослым. Признаться, задание сформулировать правило написания окончаний у определенных слов в предложном падеже я со своим лингвистическим образованием осилила не сразу. Про себя мысленно подумала, как же хорошо, что ребенок учится в начальной школе, родителям пока не приходится вспоминать ни физику, ни химию.

В итоге в первый день учеба растянулась до 17 часов. Наверное, можно было бы сконцентрироваться и сделать все быстрее, но обоим взрослым надо было работать и параллельно сдерживать атаки младшей дочки, привыкшей, что последние две недели сестра активно играет с ней, а не сидит за тетрадками.

Впрочем, с дистанционным обучением все достаточно индивидуально, есть и положительный опыт.

Первая онлайн пятерка

В Пензе первый день дистанционного обучения начался строго по расписанию школьных звонков. В 8.30 наш дом наполнился голосами разных учителей.

Старший сын - в восьмом классе, на русском языке им объясняли вводные слова и конструкции. Но когда я услышала задачи по электромеханике, плотнее закрыла дверь в комнату сына. Физику я недолюбливаю со школы.

Лицей, в котором учится старший сын, полностью перевел уроки в формат видеоконференций на платформе Zoom. Это бесплатное приложение позволяет не только видеть докладчика, но и выводить на экран доску, у которой учитель в режиме реального времени объясняет новый материал.

Программу и оборудование протестировали еще на прошлой неделе, пока большинство школ отдыхали. Случалось, что с обратной связью возникали проблемы - у кого-то не оказалось микрофона или подвисал интернет. В нашем классе есть ребята из удаленных сел, где до сих пор нет оптоволоконной связи. Но в целом занятия оказались продуктивными.

На экране ноутбука один за другим сменялись учителя, все они работали из дома. Новые темы объяснили, домашнее задание раздали. Его нужно отправить по электронной почте учителю на проверку. Поэтому в электронном журнале скоро появятся первые оценки.

Младшему сыну десять лет, он учится в начальной школе. Малышей труднее обучать на удаленке. В классе непросто удержать внимание 30 неугомонных детей, а в онлайне учитель к тому же ограничен в технических средствах.

Имеющаяся в их распоряжении "Российская электронная школа" еще в марте проявила себя очень неповоротливо при таком наплыве пользователей. Поэтому в нашем классе учительница решила вести уроки в режиме реального времени с помощью доступных месенджеров на телефоне, благо они есть у каждого ребенка. Вместе с детьми они создали группу в Viber. Она присылает строгие инструкции и голосовые сообщения с объяснением материала, есть и возможность быстро провести опрос по принципу "согласен - не согласен". Принимались и расширенные голосовые сообщения, если они правильные - ставь лайк.

Детям это так понравилось, что многие забыли, что это урок - не игра. Каждый стремился высказаться, вместо поднятой руки они отправляли в классный чат стикеры, чем едва не угробили его. Пришлось на ходу перестраивать работу. После занятий учитель выборочно опросила некоторых учеников, позвонив им по видеосвязи. Убедившись, что сын рассказывает заданное на дом стихотворение наизусть, не подсматривая в учебник, тут же поставила ему пятерку.

Закрепить полученные знания детям предстоит на платформе Учи.ру, где учитель открывает им бесплатный доступ к заданиям в определенное время.

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