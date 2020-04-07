ООН с помощью России накормит 30,5 тысяч бедняков в Киргизии

Новости

В Оренбурге депутаты на свои деньги купят продукты для нуждающихся 16:10
СК расследует публикацию фейка о бегстве врачей из больницы в Уфе 16:09
На Кубани сотрудника ГИБДД обвинили во взятке в 1,5 млн рублей 16:09
В России появилась самая дорогая версия Hyundai Solaris 16:03
Армения закрывает въезд для всех иностранцев 16:02
Минтруд предложил выдавать инвалидам ТСР по адресу проживания 15:57
В закрытом зоопарке Гонконга впервые за 10 лет начали размножаться панды 15:54
Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония 15:44
Сингапур столкнулся со второй волной коронавируса 15:42
Медведев назвал принудительные отпуска в условиях коронавируса незаконными 15:35
В Петербурге при госпитализации начнут брать тест на коронавирус 15:34
В штате Сан-Паулу спрогнозировали более 100 тысяч смертей от коронавируса 15:29
Совершенно новая камера появится в смартфонах в следующем месяце 15:24
"Триумфы" Балтфлота отразили условный ракетный удар по Калининграду 15:23
Футболист Александр Кокорин останется в "Сочи" до конца сезона 15:20
На телефон 112 в Москве с вопросами о COVID-19 позвонили более 3 тысяч раз 15:20
В СКФО появился первый центр с правом подтверждать COVID-19 15:20
В Зальцбурге отменили майский фестиваль Пятидесятницы 15:16
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности 15:16
В Петербурге в Покровской больнице выявлены шесть случаев COVID-19 15:14
В Минобороны рассказали, как российские военные помогают Италии и Сербии 15:13
Москвичи увидят суперлуние 15:09
Круизный лайнер MSC Magnifica стал местом изоляции для 2 тысяч пассажиров 15:08
Белый медведь парализовал работу на мурманском судне 15:04
Видео: байкер хотел восхитить публику кульбитами, но сумел лишь насмешить 15:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
07.04.2020 14:52
Рубрика: В мире

ООН с помощью России накормит 30,5 тысяч бедняков в Киргизии

Текст: Данияр Каримов

Более 30,5 тысяч нуждающихся жителей Киргизии получат продовольственную помощь благодаря поддержке России. Об этом сообщают в представительстве Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в республике.

Фото: Christopher Furlong/Getty Images
Против разносчика COVID-19 в Киргизии возбудили уголовное дело

Между представителями уязвимых слоев населения Киргизии распределят около тысячи тонн продовольствия. Займутся этим в рамках совместной программы Министерство труда и соцразвития республики и ВПП ООН. Нуждающиеся в помощи семьи получат продуктовый набор, рассчитанный на три месяца. В него включены по 150 килограммов муки и 15 литров растительного масла.

Помощь продовольствием оказывается при финансовой поддержке России, выделившей средства по линии ООН. Поддержка продуктами предоставляется малоимущим за участие в общественно-полезной работе.

Как предполагается, программа поможет Киргизии поддержать людей, чье материальное положение значительно ухудшилось в том числе из-за распространения коронавируса. В крупных городах страны и в некоторых ее районах продолжает действовать режим чрезвычайного положения и введен комендантский час. Большинству жителей разрешается покидать дома только для посещения аптеки, магазина или больницы. Это привело к снижению деловой активности, фактической остановке многих предприятий и организаций. В правительстве полагают, что в обозримой перспективе ситуация может привести к заметному снижению темпов развития экономики и уровня жизни в целом.

В мире экс-СССР Киргизия Международные организации ООН

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Банк России опустил курс доллара ниже 76 рублей
Кабмин готовит новый пакет мер поддержки населения и бизнеса
Минпромторг направил в регионы более 25 миллионов масок
Россия подтвердила свое участие в заседании ОПЕК+ 9 апреля
За сутки в России подтверждено 1154 случая COVID-19 в 43 регионах
Что немецкие рестораны придумывают для выживания
Чем грозит пандемия зоопаркам в разных странах