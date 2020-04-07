ООН с помощью России накормит 30,5 тысяч бедняков в Киргизии

Более 30,5 тысяч нуждающихся жителей Киргизии получат продовольственную помощь благодаря поддержке России. Об этом сообщают в представительстве Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в республике.

Между представителями уязвимых слоев населения Киргизии распределят около тысячи тонн продовольствия. Займутся этим в рамках совместной программы Министерство труда и соцразвития республики и ВПП ООН. Нуждающиеся в помощи семьи получат продуктовый набор, рассчитанный на три месяца. В него включены по 150 килограммов муки и 15 литров растительного масла.

Помощь продовольствием оказывается при финансовой поддержке России, выделившей средства по линии ООН. Поддержка продуктами предоставляется малоимущим за участие в общественно-полезной работе.

Как предполагается, программа поможет Киргизии поддержать людей, чье материальное положение значительно ухудшилось в том числе из-за распространения коронавируса. В крупных городах страны и в некоторых ее районах продолжает действовать режим чрезвычайного положения и введен комендантский час. Большинству жителей разрешается покидать дома только для посещения аптеки, магазина или больницы. Это привело к снижению деловой активности, фактической остановке многих предприятий и организаций. В правительстве полагают, что в обозримой перспективе ситуация может привести к заметному снижению темпов развития экономики и уровня жизни в целом.