Опасен ли каршеринг во время пандемии коронавируса

Новости

В Забайкалье еще два человека заразились коронавирусом 07:02
Глава минздрава Новой Зеландии во время изоляции поехал на пляж 06:40
Крупнейший готический собор в мире станет госпиталем для больных COVID-19 06:23
В Нижний Новгород спецрейсом вывезли россиян из Бангладеш 06:10
Эксперты назвали самые невостребованные из-за коронавируса профессии 05:54
В Хабаровском крае выросло число больных COVID-19 в тяжелом состоянии 05:41
В Бурятии число зараженных COVID-19 выросло до 50 05:29
Посол РФ: Числа заявок от россиян в США недостаточно даже для одного рейса 05:27
Три жителя Сахалинской области вылечились от коронавируса 05:17
В Приморье начали дезинфицировать такси и автобусы 05:03
Власти Гонконга продлили запрет на въезд иностранцев 04:52
Трамп заявил о возможности второй волны денежных выплат американцам 04:39
Boeing остановит заводы в штате Южная Каролина из-за коронавируса 04:37
В Приморье ликвидировали пожар на территории нацпарка "Земля леопарда" 04:11
Горожане вернутся к каршерингу при первой возможности 04:00
Названа дата запуска российского аппарата "Луна-26" 03:35
Второй пациент с коронавирусом умер в Приморском крае 03:29
Волонтеры акции "65+" в ЕАО начали разносить продуктовые наборы 03:25
Власти Мексики пригрозили миллионными штрафами за обход запрета на торговлю 03:18
В Британии вандалы повредили 20 вышек сотовой связи 03:17
Израильтяне вылетели спецрейсом из Москвы на родину 03:00
Эксперты: Закрытие школ практически не помогает сдерживать коронавирус 02:30
Марат Сафин выиграл US Open 02:25
Врачи ВМС США помогут в работе медикам штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси 02:09
Власти США разрешили клинические испытания второй вакцины от COVID-19 02:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
07.04.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Опасен ли каршеринг во время пандемии коронавируса

Текст: Евгений Гайва
В период всеобщей самоизоляции сервисы каршеринга продолжают работать. Предпринимают ли компании меры для безопасного использования автомобилей, выяснила "РГ".
Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости

Спрос на транспортные услуги в период самоизоляции снизился, в том числе и на каршеринг, рассказали "РГ" в нескольких компаниях. Такая ситуация наблюдается во всех крупных городах мира. Тем не менее, при необходимости перемещаться по городу забронировать машину для краткосрочной аренды можно как обычно. Законодательных ограничений на каршеринг также нет.

Компании предпринимают меры безопасности. Обязательная дезинфекция автомобилей проводится регулярно, заверили в компании YouDrive. "Режим моек и обработки был усилен еще несколько недель назад, закуплены и используются все необходимые средства дезинфекции и защиты", - отметили в компании "Делимобиль".

"Автомобили обрабатывается антисептическими средствами не только после мойки, но и между поездками", - рассказали в компании "Яндекс.Драйв". Мобильные бригады по дезинфекции работают в разных районах города. Благодаря этому, как только машина освобождается, к ней приезжает ближайший специалист и проводит экспресс-обработку салона. Автомобиль становится доступным для заказа только после проведения дезинфекции, отметили в компании.

Фото: iStock
Аренда дач по всей России может существенно подорожать этим летом

Особое внимание уделяется обработке поверхностей и элементов, с которыми чаще всего взаимодействует водитель. Это руль, ручка переключения передач, ручки дверей, кнопки климат-контроля, мультимедиа-системы, кнопки открытия и закрытия стекол, а также настройки зеркал. В машинах также раскладывают антисептические салфетки, добавили представители компаний.

Кроме того, компании напоминают пользователям через собственные каналы связи о мерах безопасности.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Посол РФ: Числа заявок от россиян в США недостаточно даже для одного рейса
Эксперты назвали самые невостребованные из-за коронавируса профессии
Россия ограничила госзакупки импортных огурцов и помидоров
Установлены требования к условиям отсрочки арендных платежей для бизнеса
В Минтруде рассказали, кто и как сможет получить выплаты на детей до трех лет
Какие законы вступают в силу в апреле
Почему антисептики стоят как хорошее вино