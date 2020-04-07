Опасен ли каршеринг во время пандемии коронавируса

В период всеобщей самоизоляции сервисы каршеринга продолжают работать. Предпринимают ли компании меры для безопасного использования автомобилей, выяснила "РГ".

Спрос на транспортные услуги в период самоизоляции снизился, в том числе и на каршеринг, рассказали "РГ" в нескольких компаниях. Такая ситуация наблюдается во всех крупных городах мира. Тем не менее, при необходимости перемещаться по городу забронировать машину для краткосрочной аренды можно как обычно. Законодательных ограничений на каршеринг также нет.

Компании предпринимают меры безопасности. Обязательная дезинфекция автомобилей проводится регулярно, заверили в компании YouDrive. "Режим моек и обработки был усилен еще несколько недель назад, закуплены и используются все необходимые средства дезинфекции и защиты", - отметили в компании "Делимобиль".

"Автомобили обрабатывается антисептическими средствами не только после мойки, но и между поездками", - рассказали в компании "Яндекс.Драйв". Мобильные бригады по дезинфекции работают в разных районах города. Благодаря этому, как только машина освобождается, к ней приезжает ближайший специалист и проводит экспресс-обработку салона. Автомобиль становится доступным для заказа только после проведения дезинфекции, отметили в компании.

Особое внимание уделяется обработке поверхностей и элементов, с которыми чаще всего взаимодействует водитель. Это руль, ручка переключения передач, ручки дверей, кнопки климат-контроля, мультимедиа-системы, кнопки открытия и закрытия стекол, а также настройки зеркал. В машинах также раскладывают антисептические салфетки, добавили представители компаний.

Кроме того, компании напоминают пользователям через собственные каналы связи о мерах безопасности.