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07.04.2020 21:54
Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл: Времена глобальной напасти дают нам шанс вернуться к Богу

Текст: Елена Яковлева
"Мы живем во времена перемен. Это и есть кризис, Другое дело, какие перемены мы выберем - к лучшему или к худшему", - сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл сегодня во время проповеди на праздничной Литургии в честь праздника Благовещенья в храме Христа Спасителя.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Благовещение Пресвятой Богородице - событие, которое открыло новую эру в человеческой истории и легло в основу очень больших перемен, сказал патриарх.

- Кстати, сегодня нередко мы слышим слово "кризис" - люди используют это слово, не всегда зная его прямое назначение и смысл. А кризис - это перемена; в античности это слово означало перемену. Причем необязательно к худшему, - подчеркнул он.

Он отметил, что сегодня очень многие "исполнены страха за свою жизнь, за свое здоровье", и у этих страхов конечно, есть основания. "По всему миру распространяется страшная инфекция, причем она охватывает не отдельные регионы или страны, а действительно всю вселенную. Это глобальная напасть, какой в истории не было. Самые страшные эпидемии поражали народы, большие и малые, и даже континенты, но всегда в мире оставались спасительные места, где была гарантия не заболеть и не погибнуть. Сегодня таких мест практически нет, потому что мы - перед лицом глобальной инфекции", - сказал патриарх.

Фото: Елена Яковлева
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Он считает, что "мы все должны очень серьезно задуматься, что означает эта вселенская напасть - болезнь, от которой нигде нельзя укрыться?"

- Бог посылает болезни в наказание или в исправление, а иногда одно связано с другим. И очень важно, чтобы эта болезнь, этот страх смертный послужили всем нам в исправление, - сказал патриарх. - Мы, в конце концов, должны осознать истину, которая очевидна для человека, живущего по законам веры, но совершенно не очевидна для людей неверующих. Настал их час задуматься! Что же это за истина? А истина в том, что Бог - Творец мира, и от Него зависит человеческая судьба.

В конце XIX века, весь XX век и в начале XXI века грандиозное развитие науки привело к утверждению автономии человека, в том числе от Бога. "Мы всё можем, мы великие и сильные, мы в центре мира, человек в центре бытия! Человек - это звучит гордо", и "Нет никакой другой силы, которая была бы в центре бытия.

Но антропоцентрическая цивилизация, уверен патриарх, совершает страшную ошибку. Потому что человек - преходящее явление. У него меняются вкусы, нравы, обычаи, убеждения, даже система нравственных ценностей, и в силу этой переменчивости не обеспечивается ни духовное преемство поколений, ни целостность человеческой жизни. А Бог неизменяем, в Нем - абсолютная истина, абсолютная правда. "И если Он в центре человеческого бытия, то задача человека… принять Его в свое сердце и в свой разум и через это стать новым человеком, живущим по Божиему закону, и устрояющим жизнь по этому закону", - говорит патриарх.

Фото: Иконописная мастерская Свято-Троицкого храма г. Курска.
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Призвав помнить, что "кризис - это перемена, и от нас зависит, будет ли это перемена к лучшему или к худшему", он призвал в сложных обстоятельствах вместо паники и потери человеческого образа идти к Богу. "Если даже эти сложные обстоятельства жизни не приведут нас к Богу, если мы в очередной раз потеряем шанс стать народом Божиим, тогда мы подпадаем под власть людей переменчивых, которые сегодня формулируют одни ценности, идеи, завтра - другие, и очень часто начинают подавлять ближних своих, чтобы только те ценности и идеи, которые они провозглашают, стали ценностями и идеями всех остальных", сказал он.

Для того чтобы перемена была к лучшему, мы должны вспомнить, что человек создан Богом, и в центре жизни человека должен быть Бог с Его законом праведным, непогрешимым, законом, исполнение которого приводит человека к подлинному счастью. Причем не только в его личной, сокрытой от других жизни, но в построении общественных отношений, отношений между человеком и природой, отношений человека и космоса. Если в центре - Бог, то ничто не дает человеку права разрушать окружающий его мир, считает патриарх, а именно следствием этого разрушения являются катаклизмы, эпидемии, личное и общественное несчастье.

Кризис, болезнь - это шанс попытаться открыть сердце и ум навстречу Богу, считает патриарх. По его словам, мы должны сегодня молиться и, концентрируя свою волю и силы, стараться делать все для того, чтобы не содействовать распространению инфекции и не наносить вред себе и окружающим. "Тогда все мы сможем выйти из этого испытания совсем другими - с сильной верой и с ясным пониманием того, что Бог и есть Господин истории".

Общество Религия

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