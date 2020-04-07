Пять советов, как обезопасить пожилого родственника на карантине

Риск развития серьезных осложнений, приводящих к смерти в результате заражения коронавирусной инфекцией у пожилых людей выше, чем у людей молодого и среднего возраста.

Поэтому всем россиянам старше 65 лет настоятельно рекомендуется соблюдать домашний режим. Как сделать пребывание дома наиболее комфортным и безопасным? Советами с "Российской газетой" поделилась Надежда Рунихина, заместитель директора по гериатрической работе Российского геронтологического научно-клинического центра.

Закупите продукты питания и необходимые лекарства

Прежде всего родным пожилого человека необходимо обеспечить условия для его длительного пребывания дома: приобрести все необходимые продукты питания, товары для дома, лекарства, которых хватит на две и более недель. Постарайтесь приобрести продукты, богатые кальцием и витамином D. Отсутствие солнечного света, необходимого для выработки витамина D, и физической активности во время эпидемии могут плохо сказаться на здоровье костей пожилых людей в будущем, поэтому необходимо, чтобы они могли восполнить этот недостаток из продуктов питания.

Соблюдайте правила личной гигиены

Если вы живете в одной квартире с родственниками пожилого возраста, то вы особенно тщательно должны соблюдать правила личной гигиены.

Если вы живете отдельно и приносите продукты и лекарства, вы, во-первых, должны быть уверены, что у вас нет симптомов ОРВИ, во-вторых, соблюдать "эпидемиологический карантин". Воздержитесь от объятий, соблюдайте дистанцию 1,5-2 метра, пользуйтесь маской и резиновыми перчатками, оставляйте сумки с продуктами у входа и уходите.

Не приводите детей в гости к пожилым родственникам в этот период.

Обеспечьте пожилому родственнику физическую активность

Отсутствие прогулок снижает активность, и ее необходимо компенсировать. Без физической нагрузки и солнечного света у пожилых людей увеличивается риск развития остеопороза, и, как следствие, перелома шейки бедра - одного из основных гериатрических симптомов, который приводит к смерти примерно в трети случаев. Риск получить перелом бедренной кости в бытовых условиях сопоставим с риском падений и переломов вне дома. Именно поэтому важно, особенно в условиях карантина, обеспечить пожилому человеку безопасный быт и минимизировать факторы риска падений, а также подумать о профилактике переломов. Освободите пространство на балконе, чтобы пожилой человек мог выходить погреться на солнышке. Постарайтесь убедить вашего родственника делать утреннюю зарядку, выполнять регулярно физические упражнения, ходить по квартире, возможно, танцевать, заниматься йогой. Можете даже подарить часы для дистанционного отслеживания количества пройденных шагов. Сидячий образ жизни скажется не только на костях, но и на сердце. Рекомендованный объем физических нагрузок для относительно здорового человека составляет не менее 150 минут в неделю.

Контролируйте хронические заболевания

От плановых посещений врачей сейчас необходимо отказаться. Людям с хроническими заболевания следует продолжить выполнять все предписания лечащего врача, принимать лекарства. В случае ухудшения самочувствия, острых травм, падений, им, вероятно, потребуется срочная госпитализация. Оставайтесь постоянно на связи со своими родными, чтобы иметь возможность помочь им в случае острой необходимости, вызвать врача из поликлиники или скорую медицинскую помощь.

Также постарайтесь сделать так, чтобы мобильный телефон всегда был в зоне доступа вашего родственника.

Обеспечьте пожилому родственнику безопасный быт

Любая травма в нынешней ситуации будет особенно опасна, поэтому постарайтесь обеспечить пожилому родственнику безопасный быт:

• Позаботьтесь о том, чтобы у него была трость или ходунки, особенно важно это для тех, кто страдает частыми эпизодами головокружения.

• Проверьте состояние пола в каждой комнате, его поверхность должна быть ровной и не скользкой, также обратите внимание на то, что ковры представляют опасность для пожилых людей, так как они зачастую спотыкаются о его края. Ковры следует убрать или крепко закрепить.

• Поменяйте лампочки, чтобы ночью неожиданно не перегорел свет. Если ваши родные живут в доме с лестницей, убедитесь, что лестница хорошо освещена, а перила закреплены.

• Уберите из проходов и комнат все посторонние предметы, которые могут стать причиной падения. Это же касается и проводов, их необходимо прикрепить к стене так, чтобы пожилой человек не мог споткнуться.

• Если ваш родственник уже ломал бедренную кость, он находится в зоне риска повторного перелома. Поэтому врачи рекомендуют использовать специальные бедренные протекторы.

• Положите на пол ванной комнаты нескользящий коврик.

• Также проверьте, нет ли в квартире проблем с проводкой, газом или трубами, чтобы вам не пришлось нарушать карантин пожилого человека и вызывать к нему мастера во время эпидемии.