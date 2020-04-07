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07.04.2020 12:59

Пять советов от дизайнера - как одеваться дома в самоизоляции

Текст: Сусанна Альперина
Как одеваться дома, сидя на карантине или самоизоляции. От пижамы и халата можно сойти с ума, если вы не потомок Обломова, конечно, - тот вечно ходил в халате. Обозреватель "РГ" попросила одного из ведущих российских дизайнеров Светлану Тегин дать рекомендации - как одеваться в эти дни, чтобы радовать и себя, и своих домашних.
Фото: Предоставлено Светланой Тегин Фото: Предоставлено Светланой Тегин
Фото: Предоставлено Светланой Тегин

"Мы живем в интересное время больших перемен. Происходят они как бы сами по себе, без нашего участия , пока мы сидим в самоизоляции. Можем ли мы повлиять на эти перемены?" - задалась вопросом Светлана Тегин и сама же на него ответила, выделив пять основных советов.

Фото: Из личного архива Татьяны Устиновой
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1. Переодевайтесь в течении дня! Сейчас очень важно не унывать, сохранять равновесие и поддерживать бодрость духа, поэтому одежда, в которой вы находитесь дома, должна быть разнообразной. Утром - спортивная, днем одежда для отдыха, вечером - по ситуации.

2. Поэкспериментируйте! Исследуйте свою реакцию на цвет вашей одежды. Я бы советовала делать только то, что поднимает настроение, надевать дома светлое или яркое или наоборот нарядитесь в черное, особенно если вы его не часто носите.

3. Наряжайтесь! Хорошо перед просмотром кино или ужином сделать макияж и прическу, применить "запрещенное оружие" - красную помаду и туфли на каблуке.

Фото: Gettyimages
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4. Играйте! Вспомните, как поднимает настроение поиск нарядов перед Хеллоуином или костюмированной вечеринкой. Устройте домашние танцы в нарядах узким кругом или онлайн с друзьями.

5. Разберите шкафы! Расчистите место для новых идей! Создайте новые комбинации из любимых современных вещей с теми, что достались вам от мам и бабушек или были куплены в винтажных магазинах. Уберите из гардероба все то, что не отличается качеством и стилем или то, что вы купили, но ни разу не надели или то, к чему вы не притрагивались последние два года.

Каким запомнится это время изоляции - выбирать нам! Только в наших силах сделать его ярким и наполненным.

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