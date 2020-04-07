Пять советов от дизайнера - как одеваться дома в самоизоляции

Как одеваться дома, сидя на карантине или самоизоляции. От пижамы и халата можно сойти с ума, если вы не потомок Обломова, конечно, - тот вечно ходил в халате. Обозреватель "РГ" попросила одного из ведущих российских дизайнеров Светлану Тегин дать рекомендации - как одеваться в эти дни, чтобы радовать и себя, и своих домашних.

"Мы живем в интересное время больших перемен. Происходят они как бы сами по себе, без нашего участия , пока мы сидим в самоизоляции. Можем ли мы повлиять на эти перемены?" - задалась вопросом Светлана Тегин и сама же на него ответила, выделив пять основных советов.

1. Переодевайтесь в течении дня! Сейчас очень важно не унывать, сохранять равновесие и поддерживать бодрость духа, поэтому одежда, в которой вы находитесь дома, должна быть разнообразной. Утром - спортивная, днем одежда для отдыха, вечером - по ситуации.

2. Поэкспериментируйте! Исследуйте свою реакцию на цвет вашей одежды. Я бы советовала делать только то, что поднимает настроение, надевать дома светлое или яркое или наоборот нарядитесь в черное, особенно если вы его не часто носите.

3. Наряжайтесь! Хорошо перед просмотром кино или ужином сделать макияж и прическу, применить "запрещенное оружие" - красную помаду и туфли на каблуке.

4. Играйте! Вспомните, как поднимает настроение поиск нарядов перед Хеллоуином или костюмированной вечеринкой. Устройте домашние танцы в нарядах узким кругом или онлайн с друзьями.

5. Разберите шкафы! Расчистите место для новых идей! Создайте новые комбинации из любимых современных вещей с теми, что достались вам от мам и бабушек или были куплены в винтажных магазинах. Уберите из гардероба все то, что не отличается качеством и стилем или то, что вы купили, но ни разу не надели или то, к чему вы не притрагивались последние два года.

Каким запомнится это время изоляции - выбирать нам! Только в наших силах сделать его ярким и наполненным.