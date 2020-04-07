Площадь пожара в зоне Чернобыльской АЭС увеличилась в три раза

Площадь пожара в районе Чернобыльской АЭС увеличилась из-за сильного ветра до 35 гектаров, сообщает Государственная служба по ЧС (ГСЧС) Украины.

По данным ведомства, в результате сильных порывов ветра произошло распространение огня по травяному настилу в нескольких лесных кварталах Котовского лесничества. Ранее площадь возгорания составляла 10,5 гектара.

К тушению пожара привлечены два вертолета Ми-8 и самолет Ан-32П. На очаги возгорания с воздуха сброшено порядка 70 тонн воды. С целью локализации природной катастрофы на место направлены дополнительные силы из Житомирской области.

В ГСЧС заверяют, что радиационный фон в Киеве и области "в пределах нормы и не превышает естественных значений". Так, в столице зафиксировано 0,013 мР/час, в Киевской области - в пределах 0,011 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/час.

Специалисты предупреждают, что воздушные массы могут переносить на сотни километров радиационное загрязнение от сгоревшей травы и деревьев. Кроме того, пожар может перекинуться на 30-километровую зону отчуждения. По некоторым данным, радиационный фон на выгоревших участках превышает норму в 15 и более раз.

Федеральное медико-биологическое агентство подтвердило, что превышения уровня радиации на территории РФ из-за пожара в зоне Чернобыльской АЭС не зарегистрировано. В настоящее время проводится постоянный мониторинг ситуации.