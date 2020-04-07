Почему нельзя отменять ЕГЭ в России

Все чаще звучат предложения отменить ЕГЭ в России. Насколько этот сценарий реален? Разбираемся подробно.

ЕГЭ (как обязательный выпускной экзамен в школе и одновременно вступительный экзамен в вузы) работает в России уже 11 лет. Но эксперимент по его внедрению стартовал еще раньше - аж в 2001 году - то есть 19 лет назад. По планам, ЕГЭ должен был уничтожить коррупцию и кумовство, когда абитуриенты поступали на бюджетные места "по звонку", без подтверждения знаний.

Несколько лет шла отладка: разрабатывалось оптимальное содержание заданий по всем предметам. Продумывался механизм, как доставлять бланки, как должны работать экзаменационные комиссии, как проходить апелляции…

В 2009 году вступили в силу поправки в закон "Об образовании", которые сделали ЕГЭ обязательным. Чтобы получить аттестат, нужно было получить как минимум "тройку" за ЕГЭ русскому языку и математике. И несмотря на то, что некоторые вузы сохранили за собой право проводить собственные дополнительные вступительные испытания (например, МГУ имени М.В. Ломоносова, "творческие" вузы), именно ЕГЭ играл "главную роль" для большинства абитуриентов.

В 2010-2013 годах у ЕГЭ были и трудности, и даже откровенные "провалы": утечки, попытки учителей выполнить задания за учеников. Но с тех пор Рособрнадзор провел огромную работу над ошибками.

Сегодня, в 2020 году, экзамен - это действительно объективный и прозрачный механизм получения школьного аттестата, отбора абитуриентов в вузы. Выпускники сдают ЕГЭ под прицелом видеокамер, применяются системы анализа данных на основе нейросетей. Утечки исключены.

Сами задания? Это давно уже не те короткие тесты, где нужно выбрать один вариант ответа и можно легко угадать. "Угадайка" вообще исключена. Не верите? Попробуйте сдать пробный ЕГЭ сам (демонстрационный вариант есть на сайте Федерального института педагогических измерений). Вы удивитесь, как много нужно анализировать, приводить аргументов, в общем включать мозги и показывать реальные знания.

А теперь представьте, что ЕГЭ вдруг взяли и отменили. У кого лучше аттестат - тот и получает бюджетное место. Чего стоит ждать? Что слишком много учеников принесут в вузы золотые медали и отличные аттестаты. Кого из них брать, когда на весь поток - всего 8 бюджетных мест? А такое на самых популярных направлениях типа "мировая экономика" не редкость.

А если старшеклассник учился в сильной школе на четверки, а другой парень учился в слабой школе, но на пятерки - у кого знаний больше? Как определить? Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев ранее уже высказывался по этому поводу.

- Коронавирус когда-нибудь закончится, а объективная система поступления должна остаться, - заявил он в эфире онлайн-марафона "Домашний час". - Если отменить экзамены, мы можем прийти к ситуации, когда выпускники массово принесут аттестаты с отличием. Произойдет коллапс: будут риски, что ребята, которые честно показывают высокие знания по предмету, останутся без бюджетного места. Мы не можем этого допустить.

Не раз и не два были случаи, когда учителя ставили своим любимчикам пятерки в аттестат - и на экзаменах эти пятерки знаниями никак не подкреплялись. Вот вам наглядный пример: в прошлом году вступило в силу положение, что аттестат с отличием нужно подтвердить высокими баллами ЕГЭ по русскому (70 баллов) и математике (70 баллов профиль, или "отл" - за базовую математику). И сразу таких отличных аттестатов стало на 25% меньше!

Нужно учесть еще и то, что результаты ЕГЭ действительны для поступления в вузы четыре года. Если сегодня все "взять и отменить" - то выпускники прошлых лет и выпускники 2020 года будут поставлены в неравные условия.

А если дать вузам право провести свои экзамены? Пусть сами отбирают абитуриентов, как когда-то было раньше? Тут тоже много подводных камней. На те же экзамены в ведущие вузы страны ребята съедутся из всех регионов. И просто "стряхнуть пыль" с вузовских заданий и билетов 11-летней давности тоже не получится. Организовывать свою собственную приемную кампанию университетам придется буквально с колес - может случится полный хаос и неразбериха.

Да, в некоторых странах, например, Франции, выпускные экзамены в школах смогли отменить. Но там ситуация совершенно другая - выпускные экзамены во Франции лишь подтверждают право поступить в вуз. На момент сдачи этого экзамена французские выпускники уже получают от вуза информацию о своем зачислении.

- Система образования Франции принципиально отличается от нашей. У них старшая школа уже засчитывается за бакалавриат, и потом обучение в университете строится на добавлении лет обучения - "бак плюс 1", "бак плюс 2". Студенты достаточно свободно набирают эти курсы и сами строят свою образовательную программу. Поэтому и зачисление происходит в соответствии с заявлениями учащихся старшей школы и их образовательных достижений по школьным предметам в течение последних лет. У нас другая система. Если отменить ЕГЭ, то мы разрушим мотивацию выпускников к освоению программы старшей школы, потеряем ориентир для зачисления в вузы на конкурсной основе.

Финальную точку в дискуссии поставил только что министр просвещения Сергей Кравцов.

- Расписание ЕГЭ составлено: он начинается 8 июня. Предложения зачислять в вузы по итогам школьных оценок у ряда учителей и у вузов вызывают сомнения. Мы все понимаем, к чему это приведет, - подчеркнул Кравцов.