Политики призвали G20 бороться с двойными стандартами во время ЧС

Группа из 165 авторитетных мировых политиков и общественных деятелей обратилась с посланием к лидерам G20, в котором призвали бороться с двойными стандартами при наступлении чрезвычайных ситуаций.

В письме группы содержится призыв к G20 создать рабочую группу с исполнительными полномочиями для координации действий в области здравоохранения и экономики, вызванных пандемией COVID-19, отмечает The Guardian.

Политики и общественники также призвали G20 к облегчению бремени задолженности беднейших стран и увеличению выделения им средств, имеющихся в распоряжении Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.

Письмо было подписано, среди прочих, бывшими британскими премьер-министрами Гордоном Брауном, Тони Блэром и Джоном Мейджором, экс-президентом Европейского центрального банка Жан-Клодом Трише, бывшим премьер-министром Австралии Кевином Раддом, бывшим архиепископом Кентерберийским Роуэном Уильямсом, бывшим Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, лауреатом Нобелевской премии в области экономики Джозефом Стиглицем.

Политики прошлого и настоящего предупреждают G20 о том, что вирус вернется, если не будут приняты срочные меры по укреплению систем здравоохранения в бедных странах Африки и Латинской Америки. Ссылаясь на исследования, проведенные Имперским колледжем Лондона, авторы письма уверяют, что в Африке и самых бедных странах Азии, где не хватает необходимого оборудования, аппаратов искусственной вентиляции легких и предметов медицинского назначения, и там, где трудно добиться социального дистанцирования и даже мытья рук, можно ожидать до 1,2 миллиона случаев смерти от коронавируса.

"Мы обращаемся к вам, чтобы призвать к немедленным скоординированным действиям на международном уровне - в течение ближайших нескольких дней - для преодоления углубляющихся глобальных кризисов в области здравоохранения и экономики, вызванных COVID-19", - говорится в письме.

Авторы выражают мнение, что нынешняя экономическая чрезвычайная ситуация не будет решена до тех пор, пока не будет минимизирована чрезвычайная ситуация в области здравоохранения. В письме также говорится о том, что в дополнение к восьми миллиардам долларов на срочные расходы на здравоохранение развивающимся странам потребуется 150 миллиардов долларов для решения неотложных медицинских и экономических задач.

МВФ и Всемирный банк призывают страны-кредиторы отложить выплату процентов по двустороннему долгу бедных стран в этом году, сэкономив 14 миллиардов долларов, но группа из 165 подписантов заявила, что международное сообщество должно пойти дальше и согласовать более щедрый пакет стоимостью 44 миллиарда долларов только для одной Африки.

МВФ и Всемирный банк проведут весенние встречи посредством телеконференций, в тот момент, когда министры финансов G20 обсудят планы по увеличению финансовых ресурсов двух базирующихся в Вашингтоне организаций.

Впрочем, некоторые эксперты, ознакомившись с текстом послания, увидели в нем продвижение ее авторами интересов Международного валютного фонда и Всемирного банка. Так в письме к G20 говорится, что МВФ нуждается в получении от "двадцатки" дополнительных 500-600 миллиардов долларов в виде специальных прав заимствования: формы международной валюты, которую можно использовать для увеличения резервов стран-членов.

"Потребуются также дополнительные средства, чтобы помочь Всемирному банку удовлетворить потребности бедных стран в помощи", - заключают авторы послания.