Посольство РФ в Японии помогает россиянам вернуться на родину

Сотрудники посольства РФ в Японии оказывают всестороннюю поддержку нашим соотечественникам, которые из-за пандемии коронавируса не могут вылететь на родину.

"Посольство продолжает прилагать максимальные усилия для оказания содействия нашим гражданам (их число на данный момент составляет 637 человек), которые вынуждены задержаться в Японии из-за ограничения авиасообщения вследствие распространения коронавируса, и находятся в трудной жизненной ситуации", - говорится на официальной странице российской дипмиссии в Facebook.

Дипломаты, в частности, решают вопросы с размещением россиян, обеспечением их продуктами и предметами первой необходимости.