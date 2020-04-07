Построена рентгеновская карта половины неба

В мировой науке произошло знаковое событие. Астрофизики России и Германии всего за полгода сумели создать рентгеновские карты половины неба. Совершить такой прорыв удалось благодаря телескопам АРТ-ХС и еРОЗИТА, которые уставлены на борту орбитальной астрофизической обсерватории "Спектр-РГ".

Она запущена 13 апреля 2019 года. Отметим, что одной четвертью неба занимаются российские ученые, другой - немецкие специалисты. Наши астрофизики уже задетектировали более 125 тысяч рентгеновских источников.

Среди них - десятки тысяч ядер активных галактик и квазаров, излучение которых связано с падением вещества на сверхмассивные черные дыры, и несколько тысяч массивных скоплений галактик, заполненных в основном загадочным темным веществом. Абсолютное большинство этих объектов находится от нас на расстояниях, превышающих миллиарды световых лет.

Особо ученые обращают внимание на Северный Полярный Шпур - ярчайшую самую протяженную в мягких рентгеновских лучах область нашей галактики. Природа этого объекта остается все еще нерешенной проблемой, хотя обсуждается несколько гипотез. Планируется, что первая рентгеновская карта всего неба будет получена "Спектром-РГ" к концу июня этого года.