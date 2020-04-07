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06.04.2020 21:28
Рубрика: В мире

Джонсона взяли врачи

Премьеру Британии потребовалась срочная госпитализация
Российская газета - Федеральный выпуск № 74(8128)
Канцелярия премьер-министра на Даунинг-стрит, 10, на некоторое время опустела. Борис Джонсон доставлен для дополнительного обследования в госпиталь Сент-Томас на южном берегу Темзы, так как симптомы заболевания коронавирусом у него остаются в силе и спустя десять дней после ухода на карантин.
В этот госпиталь Сент-Томас на южном берегу Темзы премьера Британии доставили для дополнительного обследования и анализов. Фото: EPA В этот госпиталь Сент-Томас на южном берегу Темзы премьера Британии доставили для дополнительного обследования и анализов. Фото: EPA
В этот госпиталь Сент-Томас на южном берегу Темзы премьера Британии доставили для дополнительного обследования и анализов. Фото: EPA

В минувшую пятницу Джонсон сообщил, что ему "стало лучше", но он останется еще некоторое время в самоизоляции, чтобы дождаться, пока спадет температура. Однако уже в воскресенье вечером его канцелярия информировала, что премьер, следуя советам врачей, госпитализирован для дополнительного обследования и сдачи анализов.

Фото: EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
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В Британии пошли слухи, что Джонсон болен серьезнее, чем сообщается в СМИ. Но представитель премьер-министра заверила, что он направлен в больницу в качестве меры предосторожности. Официальные лица, как сообщает британская "Индепендент", настоятельно подчеркивают, что госпитализация премьера отнюдь не вызвана чрезвычайной ситуацией с его здоровьем, и что Джонсон останется во главе кабинета министров. Но если его состояние ухудшится, функции главы правительства перейдут к министру иностранных дел Доминику Раабу.

Джонсон, следуя советам врачей, госпитализирован для прохождения дополнительного обследования и сдачи анализов

Пока же все десять дней болезни глава правительства продолжал работать, председательствуя на всех заседаниях его кабинета по видеосвязи. В его последнем видеопосте в пятницу премьер-министр звучал и выглядел откровенно уставшим.

Примечательно, что его министр здравоохранения, заразившийся в то же самое время, что и Джонсон, уже без малого неделю вышел на работу, излечившись от коронавируса в рекордно короткое время.

Что говорил Джонсон о COVID-19
Борис Джонсон убеждал британцев жить как обычно и мыть руки, чтобы не заразиться, но самому главе правительства эти советы не помогли. Фото: instagram.com/ borisjohnsonuk

3-го марта в своем первом с начала эпидемии обращении Борис Джонсон советовал британцам "мыть руки горячей водой с мылом столько времени, сколько занимает пение песенки "Happy Birthday" два раза подряд". "Я был в больнице накануне вечером, - там, по-моему, были больные коронавирусом, - и вам будет приятно узнать, что я всем пожал руки. Мне кажется, что это очень важно... Я считаю, что это научно доказано: просто нужно мыть руки, это самое главное", - рассуждал он. 12 марта он просил британцев оставаться дома, если они заболеют, и предупредил их, что коронавирусом заразится большинство граждан страны. "Многие потеряют близких", - предположил он. Джонсон считал, что около 60 процентов его соотечественников должны переболеть коронавирусом, чтобы достичь "стадного иммунитета". Идея заключалась в том, что заражаться должны люди младше 40 лет, которые подвержены более низкому риску развития тяжелых заболеваний.

Подготовила Ариадна Рокоссовская

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