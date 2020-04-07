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07.04.2020 12:55
Рубрика: Экономика

Прогноз: Как будут вводить безвизовые режимы после пандемии коронавируса

Текст: Евгений Гайва

После завершения пандемии коронавирусной инфекции решения о введении безвизового въезда государства будут принимать с учетом уровня развития медицины в других странах. Так считают аналитики, чье мнение приводит консалтинговая компания Henley&Partners.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Ситуация с коронавирусом может повлиять на мировую мобильность в долгосрочной перспективе, считают политологи У. Альтундал и О. Зарпли из Университета Сиракуз и Университета Питтсбруга. "Если раньше здравоохранение не принималось в расчет при принятии безвизовых соглашений, то обеспокоенность качеством медицинской безопасности страны может стать новым фактором для программ по отмене виз, особенно для богатых и развитых стран, экономика которых не зависит от въездного туризма", - приводят мнение аналитиков в компании.

При этом, по мнению профессора экономики С. Бертоли из исследовательского центра по изучению международного развития CERDI, пандемия может привести к более интенсивному международному сотрудничеству, в том числе к более интенсивному обмену соглашениями о безвизовом режиме.

Фото: Gettyimages
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Кроме того, программы получения гражданства через инвестиции станут одной из немногих возможностей для стран привлекать экономическую поддержку, считает генеральный директор Henley&Partners Йорг Штеффен.

Henley&Partners уже 14 лет подряд публикует Индекс паспортов, отражающий возможность для граждан различных государств путешествовать в мире без виз. Рейтинг составляется из 200 государств, которые ранжируются по количеству предоставивших их гражданам безвизовый въезд стран. Очередной индекс опубликован 7 апреля 2020 года. Как признали в Henley&Partners, сейчас индекс на практике мало отражает реальную ситуацию, так как почти половина населения мира оказалась заперта дома, несмотря на возможности паспорта.

Россия в глобальном рейтинге занимает 51-е место, россиянам доступны для въезда без виз 118 стран. Такой же показатель был год назад.

Первую позицию в рейтинге удерживает Япония с безвизовым доступом в 191 страну мира. Также существенно не изменилась и первая десятка стран в рейтинге. Здесь присутствуют страны ЕС, Великобритания, Сингапур, США, Австралия, Канада. На нижних строчках рейтинга находятся Афганистан, Ирак и Сирия.

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