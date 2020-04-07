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07.04.2020 18:14
Рубрика: Власть

Будем в порядке

Прописаны правила поведения граждан в чрезвычайных ситуациях
Текст: Владислав Куликов
"Российская газета" публикует правила поведения граждан при введении режима чрезвычайной ситуации. Самое главное: в критической ситуации надо соблюдать порядок, не паниковать, выполнять требования властей. И все будет хорошо, будем верить.
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Несколько дней назад вступил в силу закон, который дает правительству полномочия объявлять специальные режимы - повышенной готовности или чрезвычайной ситуации - как по всей стране, так и на отдельных территориях, где возникли угрозы. Режим повышенной готовности предполагает, что беда еще не случилась, но ситуация крайне опасна и потому надо принять особые меры.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Правила в общем просты и разумны: граждане должны соблюдать общественный порядок и законодательство, выполнять законные требования должностных лиц, осуществляющих мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС. Обнаружив пострадавших, следует вызвать уполномоченных должностных лиц и оказать первую помощь. Обязательным нужно иметь при себе документы и предъявлять их по требованию уполномоченных лиц.

Запрещено создавать какие-либо препятствия для действий уполномоченных должностных лиц и работы общественного транспорта, заходить за ограждение с обозначением ЧС или опасной зоны, распространять недостоверную информацию об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации. И т.п.

За нарушение подобных правил предусмотрено наказание в рамках КоАП и УК, в зависимости от последствий. Например, в КоАП недавно была введена специальная статья 20.6.1 "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Если нарушение опубликованных сегодня правил не повлекло тяжких последствий, штраф для граждан составит от 1 до 30 тысяч рублей.

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В случае повторного правонарушения или когда нарушение нанесло вред здоровью человека или имуществу, санкции вырастают. Гражданам грозит штраф от 15 до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в таком случае предусмотрен штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 дней. Рассматривать дела будут районные суды.

Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции подобные нарушения несут огромную опасность для населения страны, поскольку повышают угрозу заражения вирусом и самого нарушителя, и дальнейшего распространения заразы на большое количество людей, причем очень быстрыми темпами. По его словам, введенные административные санкции должны послужить для всех в первую очередь предостережением от безответственных и легкомысленных поступков в условиях всеобщей опасности.

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