Путин: Мы пройдем этот непростой этап с минимальными потерями

Ситуация с коронавирусом в России непростая, но небезнадежная, заявил президент в ходе видеоконференции с экспертами.

Глава государства поблагодарил специалистов, вирусологов и медиков, за профессиональные рекомендации для всех органов власти, которые позволяют принимать эффективные решения, чтобы можно было бы давать рекомендации гражданам "в этой непростой, но совершенно не безнадежной ситуации".

"Если действовать грамотно, организованно и дисциплинированно, мы пройдем этот непростой этап в жизни страны с минимальными потерями", - заключил Владимир Путин.