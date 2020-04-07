Путин обсудит с губернаторами борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин 8 апреля проведет совещание с главами регионов, где речь пойдет о борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом глава государства заявил на телеконференции по вопросу развития ситуации с коронавирусной инфекцией, которую провел из Ново-Огарево.

Особое внимание должно быть уделено защите медперсонала, считает Владимир Путин.

Глава государства и 7 апреля, и 6 апреля обсуждал с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым то, что предпринимается на этот счет. "Понятно, что промышленность не готовилась специально к таким моментам, как мы переживаем сейчас", - добавил он.