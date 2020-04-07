Путин подписал закон об ответственности за повреждение военных памятников

Законопроект был предложен самим главой государства. Суть инициативы в том, чтобы выделить повреждение или уничтожение военных памятников, мемориалов, захоронений в отдельный состав, особо выделив объекты, связанные с увековечением памяти героев и жертв Великой Отечественной войны.

До сих пор вандалов наказывали по статьям 243 (повреждение или уничтожение памятников истории и культуры) и 244 (надругательство над телами умерших и местами их захоронений). Теперь в УК РФ появится отдельная статья 243.4 - "Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России". Причем применяться эта статья будет к преступлениям, совершенным не только в России, но и за ее пределами.

Виновных в таком преступлении накажут штрафом в размере до трех миллионов рублей, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. Вандалов, применивших насилие, или группу лиц привлекут к более суровой ответственности: на них наложат штраф в размере от двух до пяти миллионов рублей, либо отправят на обязательные работы на срок до 480 часов, либо на принудительные работы на срок до пяти лет, либо в тюрьму на тот же срок.

Если преступление совершено в отношении захоронений или памятников, "посвященных борьбе с фашизмом или дням воинской славы России в период Великой Отечественной войны (в том числе мемориальных музеев или памятных знаков на местах боевых действий), а равно памятников, других мемориальных сооружений или объектов, посвященных военачальникам России, боровшимся с фашизмом", даже преступник-одиночка будет привлечен к повышенной ответственности.

Корреспондирующие изменения вносятся в УПК РФ - в соответствии с ними расследованием таких уголовных дел займется Следственный комитет РФ и его региональные подразделения.