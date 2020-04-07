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07.04.2020 15:17
Рубрика: Власть

Путин подписал закон об ответственности за повреждение военных памятников

Текст: Галина Мисливская
Повреждение и уничтожение воинских захоронений и памятников стало отдельным преступлением, за совершение которого предусмотрены высокие штрафы и тюремное заключение на срок до 5 лет. Во вторник президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий соответствующие изменения в Уголовный кодекс (УК) РФ и Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Законопроект был предложен самим главой государства. Суть инициативы в том, чтобы выделить повреждение или уничтожение военных памятников, мемориалов, захоронений в отдельный состав, особо выделив объекты, связанные с увековечением памяти героев и жертв Великой Отечественной войны.

Фото: РИА Новости
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До сих пор вандалов наказывали по статьям 243 (повреждение или уничтожение памятников истории и культуры) и 244 (надругательство над телами умерших и местами их захоронений). Теперь в УК РФ появится отдельная статья 243.4 - "Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России". Причем применяться эта статья будет к преступлениям, совершенным не только в России, но и за ее пределами.

Виновных в таком преступлении накажут штрафом в размере до трех миллионов рублей, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. Вандалов, применивших насилие, или группу лиц привлекут к более суровой ответственности: на них наложат штраф в размере от двух до пяти миллионов рублей, либо отправят на обязательные работы на срок до 480 часов, либо на принудительные работы на срок до пяти лет, либо в тюрьму на тот же срок.

Фото: Минобороны РФ/РИА Новости
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Если преступление совершено в отношении захоронений или памятников, "посвященных борьбе с фашизмом или дням воинской славы России в период Великой Отечественной войны (в том числе мемориальных музеев или памятных знаков на местах боевых действий), а равно памятников, других мемориальных сооружений или объектов, посвященных военачальникам России, боровшимся с фашизмом", даже преступник-одиночка будет привлечен к повышенной ответственности.

Корреспондирующие изменения вносятся в УПК РФ - в соответствии с ними расследованием таких уголовных дел займется Следственный комитет РФ и его региональные подразделения.

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