Путин подписал закон об универсальных услугах связи

Благодаря принятым поправкам интернет будет проводиться в населенные пункты с числом жителей от 100 человек. Кроме того, везде, где есть интернет, должна появиться и мобильная связь.

Глава Россвязи Олег Духовницкий в интервью "РГ" говорил, что изменения в закон "О связи" также позволят начать строительство соответствующей инфраструктуры в Крыму.

Кроме того, новый закон позволяет использовать таксофоны с логотипом Россвязи для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Сейчас по всей стране работает 148 тысяч таких устройств. Примерно 80% из них расположены в поселках, селах, деревнях с населением менее 500 человек.