Путин подписал закон об универсальных услугах связи

Владимир Путин подписал закон, предусматривающий реформирование универсальных услуг связи (они оказываются по всей России с соблюдением определенных стандартов). К ним относятся таксофоны, интернет-услуги с использованием пунктов коллективного доступа в населенных пунктах от 500 жителей, а также точки доступа Wi-Fi в селах и деревнях с населением в 250-500 человек.
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Благодаря принятым поправкам интернет будет проводиться в населенные пункты с числом жителей от 100 человек. Кроме того, везде, где есть интернет, должна появиться и мобильная связь.
Глава Россвязи Олег Духовницкий в интервью "РГ" говорил, что изменения в закон "О связи" также позволят начать строительство соответствующей инфраструктуры в Крыму.
Кроме того, новый закон позволяет использовать таксофоны с логотипом Россвязи для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Сейчас по всей стране работает 148 тысяч таких устройств. Примерно 80% из них расположены в поселках, селах, деревнях с населением менее 500 человек.