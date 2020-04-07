Пик эпидемии коронавируса не пройден, и очень важно избежать ошибок и учесть позицию специалистов, заявил президент Владимир Путин на совещании с экспертами по вопросам развития ситуации с коронавирусной инфекцией и мерам по ее профилактике. Все решения должны быть соразмерны угрозе и адекватны ситуации. Главное - безопасность и здоровье граждан России. Владимир Путин также поинтересовался у экспертов, возможно ли сократить число нерабочих дней в апреле.

Глава государства провел видеоконференцию из своей загородной резиденции Ново-Огарево. На дистанционную встречу пригласили ученых и специалистов, чье мнение имеет принципиальное значение для выработки решений по борьбе с коронавирусной инфекцией. Среди них руководители и представители крупных медицинских и научно-исследовательских центров, которые занимаются вопросами вирусологии, лечения и разработки вакцин, а также вице-премьер Татьяна Голикова, помощник президента Максим Орешкин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Роспотребнадзора Анна Попова, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

"Мы самым внимательным образом отслеживаем ситуацию, учитываем и позитивный, и негативный опыт других стран", - подчеркнул Владимир Путин, обозначив, что пик эпидемии еще не пройден и крайне важно "избежать чужих ошибок, не учиться на своих, извлечь уроки и сделать выводы, опираясь на позицию медицинского, научного сообщества". "Мы теперь все вирусологами, по-моему, стали, вся страна - вирусологи", - заметил президент. Но мнение истинных специалистов крайне важно, потому что власти всех уровней основывают свои действия именно на мнении тех людей, которые всю жизнь посвятили сложной и важной ответственной работе.

Важно обеспечить условия для максимально быстрого восстановления экономической и деловой активности

"Все наши решения должны быть соразмерны угрозе и адекватны ситуации. Главное - это безопасность и здоровье граждан России. При этом важно обеспечить условия для максимально быстрого восстановления экономической и деловой активности", - подчеркнул глава государства. Президент задал экспертам вопрос, насколько правильно власти действуют по части организации режима вынужденных нерабочих дней, можно ли сократить количество дней, когда многие предприятия не работают, реально ли это сделать в ближайшее время и каковы прогнозы на ближайшую перспективу.

В качестве наиболее эффективной меры, позволяющей разорвать цепочку распространения инфекции, специалисты называют режим ограничений и самоизоляции, констатировал Путин. При этом для защиты людей, особенно находящихся в зоне риска, а это члены семей заболевших граждан, врачи, медсестры, персонал больниц и клиник, медперсонал, которые оказывают помощь людям и сами сталкиваются с угрозой заражения, нужны соответствующие помощь и поддержка, сказал он.

Еще одна тема, которую поднял президент: перспективы создания соответствующих препаратов. "Знаю, что наши профильные ведомства совместно с учеными-вирусологами, фармацевтами, врачами активно работают над системой специальной профилактики, включая создание вакцин, а также эффективных методик лечения коронавирусной инфекции и ее осложнений", - сказал он.