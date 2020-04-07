Путину рассказали, когда будут известны результаты самоизоляции

Директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев ответил президенту на вопрос, можно ли сократить режим нерабочих дней в стране, введенный в связи с коронавирусом, и каковы прогнозы на ближайшую перспективу.

Эксперт, начиная ответ на вопрос, отметил успешные меры властей РФ по профилактике распространения инфекции.

- Ограничение контактов - важнейшее условия для разрыва цепочек эпидпроцессов, - подчеркнул он. - Результат ограничений, учитывая инкубационный период, мы будем наблюдать через неделю.

По ее прошествии, по его словам, будет заметно, снижается ли заболеваемость или идет рост. "Поэтому надо пока продолжить профилактические меры, - посоветовал Кутырев. - Надо продолжить разобщение (граждан, - "РГ"), которое ведется тотально по стране".

А через неделю можно будет определяться, надо ли прекращать меры, уточнил он. В первую очередь результаты будут заметны в Москве, добавил эксперт.