Москвичи, сдающие квартиры, начали в массовом порядке оформлять 10-20-процентные скидки для арендаторов. Как рассказала "РГ" замдиректора департамента "ИНКОМ-недвижимость" Оксана Полякова, с каждым днем собственники все чаще обращаются за юридическим оформлением дисконта.

"Собственники готовы дать скидку на определенный период, чаще всего - на апрель и май", - отметила Полякова. Но вводить "арендные каникулы" (как, например, государство сделало с кредитами) владельцы столичного жилья не торопятся. Квартирантам реальнее договориться с хозяином об отсрочке платежа. Иногда он может пойти навстречу и в счет очередной оплаты зачесть внесенный ранее депозит. "Все эти условия нужно прописать в допсоглашении к договору аренды, - считает юрист "Единого центра защиты" Дмитрий Першин. - Арендатору стоит подтвердить потерю части своих доходов документально". Если бумаг нет, дело может дойти до суда. Понимая это, москвичи все чаще обращаются в агентства недвижимости за юридически грамотными договорами.

Впрочем, пока коронавирусная паника и неопределенность сильно не отразились на планах владельцев и нанимателей. Хозяева не торопятся снижать цены на еще не сданное жилье. Минимальная цена на однушку, зафиксированная в марте, - 20 тысяч рублей. Это исключительный случай - малогабаритка в Коптево сдается лишь на месяц. А на более-менее долгий срок дешевле 23-25 тысяч квартиры в Москве найти практически невозможно.

Впрочем, и проводить сделки никто не спешит. По словам собеседницы "РГ", сейчас собственники отказываются даже показывать жилье и не встречаются с потенциальными арендаторами - боятся заразиться. Но и оттока нанимателей пока не видно. Если осенью кризисного 2014 года досрочно было расторгнуто около 35% договоров аренды, то в марте 2020-го раньше обозначенной даты квартиру покинул лишь каждый 20-й арендатор.

Москвичи, сдающие квартиры, входят в положение жильцов и готовы снизить плату

Что будет дальше со съемным жильем, прогнозировать сложно. После того как коронавирус уйдет, многие квартиросъемщики могут уехать из Москвы или поменять дорогое жилье на бюджетное. "Остается надеяться, что это не продлится долго: рабочие места снова появятся, и арендаторы вернутся, - говорит Оксана Полякова. - В этом случае рынок аренды быстро восстановится".