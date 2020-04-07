В первом полугодии число "личных" банкротств выросло в 1,7 раза

Большую часть часть процедур инициируют сами должники. В первом квартале доля таких дел составила 93% (89,3% в первом квартале 2019 года). Кредиторы подали 5,6% заявлений (8,8% годом ранее), налоговые органы - 1,4% (1,9% в первом квартале 2019 года).

В столичном регионе, традиционно лидирующем по абсолютному числу банкротств, их прирост оказался ниже среднего уровня: в Москве +40,5% до 1451 дел в январе-марте 2020 года к такому же периоду 2019 года, в Московской области +64,2% до 1279 дел в те же периоды. В находящемся на третьем месте Краснодарском крае число банкротств, напротив, увеличилось более существенно - в 2,2 раза до 1176 дел.

В топ-10 по количеству банкротств также входят Башкортостан, Самарская область, Санкт-Петербург, Свердловская, Ростовская, Саратовская, Волгоградская области.

Ускорился рост количества сообщений кредиторов о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве индивидуальных предпринимателей (ИП). Он составил 28% в первом квартале 2020 года к такому же периоду прошлого года (до 540 с 422), в 2019 году рост был на уровне 17% к 2018 году (1962 против 1677).

Количество сообщений должников о таких же намерениях выросло в январе-марте на 6,8% (до 158 со 148), в 2019 году было +15,1% (до 663 с 576). В отношении граждан, не имеющих статуса ИП, такое уведомление публиковать не обязательно.

"Текущая тенденция - следствие наработки технологий и практики, а также распространения информации о возможностях процедуры, - отмечает руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин. По его мнению, последствия кризиса в виде неизбежного ускорения роста числа банкротств, особенно в случае упрощения процедуры, проявятся не ранее чем через год.