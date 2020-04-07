Делом о взрыве дома в Орехово-Зуево займется областной СК

Уголовное дело о взрыве дома в Орехово- Зуево будет расследовать СК по Московской области. Это сделано по указанию исполняющего обязанности руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области.

Ранее было возбуждено уголовное дело "по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть трех лиц в результате хлопка газа в жилом доме". Это статья 238 УК РФ, и разбираться с делом будет первое управление по расследованию особо важных дел.

В Орехово-Зуево 4 апреля в квартире, расположенной на третьем этаже пятиэтажного жилого дома, произошел взрыв газа. После этого рухнули стены в рамках одного подъезда с пятого по третий этаж. В результате ЧП погибли три человека: мужчина 1984 года рождения и две женщины 1962 и 1948 годов рождения. Пять человек с различными травмами госпитализировали.

Корреспонденту "РГ" в Следственном комитете объяснили, что по уголовному делу в качестве свидетелей допрошены жильцы дома и очевидцы взрыва. Уже проведены выемки документов в эксплуатирующих и обслуживающих организациях, которые отвечают за этот дом. Также проведен осмотр места происшествия, обнаружены и изъяты газовые колонки и газовые плиты из разрушенных квартир с фрагментами газовых труб, назначены взрывотехническая и судебно-медицинские экспертизы.

Следствие рассматривает несколько версий взрыва. И основной называют - неосторожное обращение с бытовым газом.