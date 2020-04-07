Новости

Минобороны подготовит плавучий госпиталь для больных с коронавирусом 14:46
В Госдуму внесен законопроект о пополнении эскроу-счетов из бюджета 14:45
Минпромторг направил в регионы более 25 миллионов масок 14:41
Лукашенко обсудил готовность противодействовать коронавирусу 14:39
На Урале вынесли приговор по делу об обрушении кровли на заводе 14:34
Видео: В казанском аэропорту нашли раненую косулю 14:33
Более 3 миллионов канадцев обратились за помощью по безработице 14:26
МЧС начало патрулировать водоемы и выявлять нарушающих самоизоляцию рыбаков 14:26
Минтруд предложил подтверждать профессиональную нетрудоспособность заочно 14:26
В Казани мошенники стали выманивать у аптек деньги "на маски" 14:25
Делом о взрыве дома в Орехово-Зуево займется областной СК 14:23
Церемония схождения Благодатного огня в Иерусалиме пройдет без паломников 14:22
Жителя Башкирии оштрафовали за ложную информацию о коронавирусе 14:20
На сайте Совфеда появился гид по документам, принятым в связи с COVID-19 14:17
В Госдуме призвали страны Запада отказаться от санкций в условиях пандемии 14:17
Кабмин готовит новый пакет мер поддержки населения и бизнеса 14:15
В немецких школах введут "коронавирусные баллы" 14:13
Головная лодка проекта "Лада" отправилась на модернизацию в Кронштадт 14:13
Путин направил Джонсону телеграмму поддержки 14:11
Московские службы выполнили свыше двух тыс заявок по доставке дров и угля 14:10
Видео: в Крыму прошли стрельбы комплексов ПВО по рою беспилотников 14:05
Российский автобизнес потеряет 340 млрд рублей 14:00
В Камбодже обнаружена статуя получеловека - "создателя мира" 13:59
Австрия продлила пограничный контроль на границах ЕС до 27 апреля 13:55
В Москве пьяный отец забыл ребенка на улице 13:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
07.04.2020 14:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Делом о взрыве дома в Орехово-Зуево займется областной СК

Текст: Наталья Козлова

Уголовное дело о взрыве дома в Орехово- Зуево будет расследовать СК по Московской области. Это сделано по указанию исполняющего обязанности руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области.

Фото: скриншот youtube.com
Названа предварительная причина взрыва в Орехово-Зуеве

Ранее было возбуждено уголовное дело "по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть трех лиц в результате хлопка газа в жилом доме". Это статья 238 УК РФ, и разбираться с делом будет первое управление по расследованию особо важных дел.

В Орехово-Зуево 4 апреля в квартире, расположенной на третьем этаже пятиэтажного жилого дома, произошел взрыв газа. После этого рухнули стены в рамках одного подъезда с пятого по третий этаж. В результате ЧП погибли три человека: мужчина 1984 года рождения и две женщины 1962 и 1948 годов рождения. Пять человек с различными травмами госпитализировали.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
Жилой дом в Орехово-Зуеве восстановят после взрыва газа

Корреспонденту "РГ" в Следственном комитете объяснили, что по уголовному делу в качестве свидетелей допрошены жильцы дома и очевидцы взрыва. Уже проведены выемки документов в эксплуатирующих и обслуживающих организациях, которые отвечают за этот дом. Также проведен осмотр места происшествия, обнаружены и изъяты газовые колонки и газовые плиты из разрушенных квартир с фрагментами газовых труб, назначены взрывотехническая и судебно-медицинские экспертизы.

Следствие рассматривает несколько версий взрыва. И основной называют - неосторожное обращение с бытовым газом.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Банк России опустил курс доллара ниже 76 рублей
Кабмин готовит новый пакет мер поддержки населения и бизнеса
Минпромторг направил в регионы более 25 миллионов масок
Песков назвал неприемлемыми попытки приватизации космоса
За сутки в России подтверждено 1154 случая COVID-19 в 43 регионах
Верховный суд отменяет штрафы водителям, наказанным с помощью гаджетов
Генпрокуратура выявила в интернете новые фейки о коронавирусе