Как московский бизнес помогает врачам и волонтерам во время пандемии

Предпринимателям в эти дни нелегко - режим самоизоляции вынудил многие компании закрыться или перейти на удаленную работу, у других сильно упал поток клиентов. Тем не менее бизнес не только выживает сам, но и приходит на выручку тем, кому еще сложнее - врачам, волонтерам, людям, потерявшим работу. С одним из таких примеров близко познакомились корреспонденты "РГ".

Мы увидели, как в московском ресторане каждый день бесплатно готовят 100 обедов и ужинов для врачей больницы им. Юдина, которые спасают больных коронавирусом.

Вам манилу или пекан?

Ресторан "Тануки" на улице Генерала Белова - один из почти 60 заведений этой сети в Москве. Все они сейчас закрыты для посетителей, а 37 ресторанов продолжают работать на доставку - курьеры развозят свежеприготовленные блюда по всему городу. Операционный директор компании Андрей Боровский говорит, что обороты с начала эпидемии упали более чем вдвое, а работу сети пришлось быстро перестроить на доставку - в курьеры переквалифицировались даже официанты, так как в залах им обслуживать некого.

Ресторан на Белова тоже выглядит закрытым, но на самом деле в его глубине кипит работа - на кухне повара готовят заказы. Посторонних туда не пускают, сотрудникам при входе измеряют температуру, с бактериями и вирусами борются бактерицидные лампы - их после начала пандемии установили больше чем обычно. Два раза в день на местной кухне готовят большие заказы по 50 порций каждая - они предназначены для врачей расположенной неподалеку городской клинической больницы им. С.С. Юдина. Врачам там приходится бороться с новой, малоизученной болезнью, постоянно подвергая себя риску. Горячий обед в такой ситуации очень кстати.

Андрей Боровский вспоминает, что компания и раньше участвовала в благотворительных проектах, а теперь решила бесплатно отправлять еду в две клиники - помимо больницы Юдина курьеры ездят еще и в новый стационар в Коммунарке. "В Коммунарку мы отвозим ужины для ночной смены к 23.00, это пожелание больницы, - объясняет Боровский. - А в ГКБ им. Юдина курьеры ездят каждый день к 12.00 и 17.00".

К нашему приезду в ресторан на Генерала Белова были как раз готовы 50 комплектов еды - в каждом суп из лосося и овощей, салат "Цезарь" и рис с курицей. На ужин к основному блюду добавляются еще напитки и десерты - врачей угощают сладкими роллами манила с ананасом и киви, пирожными с орехом пекан и другими сладостями. Ассортимент меняется ежедневно.

Дважды в день курьеры на трех машинах привозят еду в больницу, где оставляют ее в пищеблоке - в ресторане признаются, что их кухня уже не раз получала высокие оценки от докторов и медсестер. Курьеры говорят, что отвозят еду врачам с радостью, хотя каждый день обрабатывают десятки заказов - их профессия сегодня стала особенно востребованной. "Бывает, что люди из-за самоизоляции в первый раз решились заказать еду с доставкой - нас в таких случаях встречают на пороге всей семьей, - рассказывает один из курьеров. - А иногда наоборот, просят сделать бесконтактную доставку - тогда мы просто оставляем заказ у двери, звоним и уходим".

Подари пирожок волонтеру

Не остаются в стороне и другие предприниматели. Например, в марте родственница основательницы проекта "Дашины пирожки" Дарьи Сонькиной перевела ей 5 тысяч рублей и попросила на эти деньги приготовить и отвезти еду для врачей и волонтеров больницы в Коммунарке. Дарья написала об этом пост в соцсетях и запустила, как она говорит, "цепную реакцию добра" - люди стали переводить деньги, чтобы на них приготовили еду для врачей. Счет идет уже на сотни тысяч рублей.

В московском магазине кофе Rockets CoffeeRoasters Moscow тоже помогают врачам в Коммунарке - сотрудники узнали, что докторам не хватает кофе, и запустили акцию. Теперь любой желающий на сайте магазина может купить пачку кофе для врачей - компания раз в неделю собирает все заказы, добавляет к ним воду, молоко и одноразовую посуду и отвозит все это в Коммунарку.

Помогает тем, кто помогает другим, и крупный бизнес. Например, "Яндекс" запустил проект "Помощь рядом" - он призван организовать перевозку врачей, доставку лекарств, продуктов и товаров первой необходимости. Компания выделила на эти цели 250 млн рублей, а также договорилась с партнерами-таксопарками о формировании отдельного парка машин.

Кстати

Снова за работу

Более 250 предприятий обрабатывающей промышленности Москвы с 6 апреля возобновили производство. При этом на работу вышли только те сотрудники, без кого нельзя поддерживать производственный цикл. "Даже частичное восстановление их деятельности поможет сократить ущерб экономики от последствий пандемии", - рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов.